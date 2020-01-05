Видача ексберкутівців була умовою Москви – Лутковська
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Видача як ексберкутівців, що були причетні до розстрілу протестувальників на Майдані, так і терористів з Харкова, були головною умовою Кремля для проведення обміну утримуваними особами. Про це заявила представник України в ТКГ Валерія Лутковська в етері “Українському радіо”, передає УНН.
За словами Лутковської, видача колишніх співробітників спецпідрозділу “Беркут” та обвинувачених терористів з Харкова вимагала безпосередньо влада Росії. Лутковська зазначила, що дані особи перебували у списках на обмін ще з 2015 року.
“І „Харківська група“, і ексберкутівці були у списках на обмін починаючи з, якщо я не помиляюся, 2015-2016 років. Потім, у грудні 2017 року, було прийняте рішення про те, що ці особи не мають стосунку до конфлікту, і відповідно вони не будуть звільнені у результаті цього процесу, — поділилась Валерія Лутковська. — У відповідь нам сказали, що тоді не будуть звільнені ті спецпризначенці, які потрапили в полон і перебували на території ОРДО та ОРЛО. Відповідно ми залишили як мінімум п’ятьох наших хлопців на два довгих роки, які були потрібні для проведення наступних раундів переговорів, які нарешті увінчалися успіхом”.
Колишня омбудсменка наголосила, що українські спецпризначенці перебували в полоні у умовах, значно гірших від тих, в яких перебували ексберкутівці та представники “Харківської групи” в українських СІЗО.
“Я можу потиснути руку президенту Зеленському за те, що він не побоявся зробити цей крок і пішов на те, щоб звільнити людей, які там утримувалися в полоні. Взаємозв’язок був абсолютно чіткий: „Беркут“ — спецзагін. Це 8-й і 3-й полки спецназу, один танкіст, який ще у 2014 році потрапив у полон. Мені як переговорнику дійсно було легше, тому що я знала, що президент готовий зробити такий крок”, — розповіла Лутковська.
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Нагадаємо, 29 грудня, перед Новим роком, відбулося звільнення утримуваних осіб з ОРДЛО. На підконтрольну Україні територію повернулось 76 утримуваних осіб. Пізніше Офіс Президента опублікував детальний список українців, які повернулися.