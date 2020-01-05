Видача ексберкутівців була умовою Москви – Лутковська

КИЇВ. 5 січня. УНН. Видача як ексберкутівців, що були причетні до розстрілу протестувальників на Майдані, так і терористів з Харкова, були головною умовою Кремля для проведення обміну утримуваними особами. Про це заявила представник України в ТКГ Валерія Лутковська в етері “Українському радіо”, передає УНН.