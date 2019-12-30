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Зеленський підбив підсумки процесу звільнення українців: це було політичне рішення

Зеленський підбив підсумки процесу звільнення українців: це було політичне рішення

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки звільнення 81 українця. Зокрема, він зазначив, що обмін щодо окремих осіб мав характер політичного рішення. Про це президент написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Це було непросте політичне рішення. Його важко було приймати, пам’ятаючи про жертв харківського теракту, та після зустрічей з родинами загиблих героїв Небесної Сотні. Але я також зустрічався і з родинами полонених. І тому це рішення необхідно було приймати. Бо загиблих героїв, на жаль, не повернути. А повернути живих героїв — мій обов’язок як Президента України”, — написав президент, зазначивши, що “Саме тому, зокрема, я їхав у Париж”.

Він нагадав, що 81 українець та українка отримали свободу. “П’ятеро заради своїх близьких залишились на тимчасово окупованих територіях. 76 повернулися до вільної та безпечної України. Вони зустрічатимуть Новий рік з батьками, родинами, дітьми та друзями. І тому ми всі щасливі”, — написав Зеленський.

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Він подякував своїм колегам, зокрема представникам України у Мінську Валерії Лутковській та Руслану Демченку, своєму помічникові Андрію Єрмаку, та “всьому Офісу (Президента України), який працював для цього обміну 24/7”.

“Але наша боротьба за визволення та повернення українських громадян на цьому не завершена. Ми битимемося за всіх наших у Криму, Росії та в ОРДЛО. І, якщо буде у цьому потреба, я, не вагаючись, віддам сто злочинців за одного українського героя. Хто б це не був — воїн, розвідник, журналіст, активіст чи просто патріот своєї Батьківщини”, — резюмував президент.

Нагадаємо, звільнення утримуваних осіб завершилося — з ОРДЛО повернулося 76 утримуваних українців.

Пізніше на сайті Офісу президента України опублікували детальний список всіх українців, що повернулись на підконтрольну Україну 29 грудня.

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