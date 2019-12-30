Зеленський підбив підсумки процесу звільнення українців: це було політичне рішення
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки звільнення 81 українця. Зокрема, він зазначив, що обмін щодо окремих осіб мав характер політичного рішення. Про це президент написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Це було непросте політичне рішення. Його важко було приймати, пам’ятаючи про жертв харківського теракту, та після зустрічей з родинами загиблих героїв Небесної Сотні. Але я також зустрічався і з родинами полонених. І тому це рішення необхідно було приймати. Бо загиблих героїв, на жаль, не повернути. А повернути живих героїв — мій обов’язок як Президента України”, — написав президент, зазначивши, що “Саме тому, зокрема, я їхав у Париж”.
Він нагадав, що 81 українець та українка отримали свободу. “П’ятеро заради своїх близьких залишились на тимчасово окупованих територіях. 76 повернулися до вільної та безпечної України. Вони зустрічатимуть Новий рік з батьками, родинами, дітьми та друзями. І тому ми всі щасливі”, — написав Зеленський.
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Він подякував своїм колегам, зокрема представникам України у Мінську Валерії Лутковській та Руслану Демченку, своєму помічникові Андрію Єрмаку, та “всьому Офісу (Президента України), який працював для цього обміну 24/7”.
“Але наша боротьба за визволення та повернення українських громадян на цьому не завершена. Ми битимемося за всіх наших у Криму, Росії та в ОРДЛО. І, якщо буде у цьому потреба, я, не вагаючись, віддам сто злочинців за одного українського героя. Хто б це не був — воїн, розвідник, журналіст, активіст чи просто патріот своєї Батьківщини”, — резюмував президент.
Нагадаємо, звільнення утримуваних осіб завершилося — з ОРДЛО повернулося 76 утримуваних українців.
Пізніше на сайті Офісу президента України опублікували детальний список всіх українців, що повернулись на підконтрольну Україну 29 грудня.
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