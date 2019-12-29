Приблизно 50 осіб, що відмовились від обміну, залишаться за ґратами - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що є близько 50 засуджених осіб які, або відмовились від обміну, або відмовились повертатись на територію ОРДЛО. Вони залишаться за ґратами. Про це Зеленський сказав після зустрічі звільнених українців з полону бойовиків в аеропорту Бориспіль, пише УНН.
“Близько 50 людей залишаться за гратами”, — сказав Зеленський.
“Дехто з них, вони були в узгодженому списку, звільняється, мені здається у лютому, а дехто звільняється в березні. Вони хочуть бути в Україні, їх термін вже закінчився. Дехто з них повернеться за ґрати. Це їх вибір”, — сказав президент.
Раніше представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська заявила, що 17 осіб відмовилося переїжджати на територію ОРДЛО, а ще близько 30 осіб відмовилися взагалі брати участь в обміні. “Вони продовжують відбувати покарання”, — сказала Лутковська.
Нагадаємо, звільнення утримуваних осіб завершилося — з ОРДЛО повернулося 76 утримуваних українців.
Служба безпеки України оприлюднила список 76 звільнених українців, утримуваних в ОРДЛО.
В рамках обміну утримуваними звільнено 12 українських військових.
Як повідомляв УНН раніше, літак зі звільненими українцями, які утримувалися в ОРДЛО, приземлився в аеропорту “Бориспіль”.
За інформацією адвоката ексберкутівців Ігора Варфоломєєва, обвинувачуваних Янішевського, Зінченка та Аброськіна, які перебували під вартою, вивезли з Лук’янівського СІЗО на Донбас і передали представникам ОРДЛО.