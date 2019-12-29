Приблизно 50 осіб, що відмовились від обміну, залишаться за ґратами - Президент

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що є близько 50 засуджених осіб які, або відмовились від обміну, або відмовились повертатись на територію ОРДЛО. Вони залишаться за ґратами. Про це Зеленський сказав після зустрічі звільнених українців з полону бойовиків в аеропорту Бориспіль, пише УНН.