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Близько 30 осіб відмовились брати участь в обміні - Лутковська

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Близько 30 осіб відмовились брати участь в обміні, ще 17 відмовились переїзджати в ОРДЛО. Про це пише УНН спираючись на слова представника України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерію Лутковську після зустрічі звільнених українців з полону бойовиків в аеропорту "Борисполь".

“17 осіб відмовилося переїжджати на територію ОРДЛО, крім того, є ще близько 30 осіб які відмовилися взагалі брати участь в обміні. Вони продовжують відбувати покарання”, — сказала Лутковська.

Нагадаємо, звільнення утримуваних осіб завершилося — з ОРДЛО повернулося 76 утримуваних українців.

Служба безпеки України оприлюднила список 76 звільнених українців, утримуваних в ОРДЛО.

В рамках обміну утримуваними звільнено 12 українських військових.

Як повідомляв УНН раніше, літак зі звільненими українцями, які утримувалися в ОРДЛО, приземлився в аеропорту “Бориспіль”.

За інформацією адвоката ексберкутівців Ігора Варфоломєєва, обвинувачуваних Янішевського, Зінченка та Аброськіна, які перебували під вартою, вивезли з Лук’янівського СІЗО на Донбас і передали представникам ОРДЛО.

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