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Україна буде домовлятись ще відносно 300 українців — Лутковська

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. У полоні бойовиків на Донбасі залишаються приблизно 300 українців. Про це розповіла представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська в “Борисполі” після зустрічі звільнених українців, передає УНН.

“Ми сьогодні маємо підтвердження щодо приблизно сотні осіб, які мають документи. Їхні родичі ці документи і показують, що — ось слідчий ізолятор приймає передачі (для полонених — ред) і видає відповідні довідки”, — сказала Лутковська.

“Я об’єктивно розумію, що ще близько 200 осіб там знаходяться без документів... Я так приблизно передбачаю, що ще стосовно 300 людей ми будемо вести перемовини”, — резюмувала Лутковська.

Нагадаємо, звільнення утримуваних осіб завершилося — з ОРДЛО повернулося 76 утримуваних українців.

Пізніше на сайті Офісу президента України опублікували детальний список всіх українців, що повернулись на підконтрольну Україну 29 грудня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Приблизно 50 осіб, що відмовились від обміну, залишаться за ґратами — Президент

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