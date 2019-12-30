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Украина будет договариваться еще относительно 300 украинцев — Лутковская

Украина будет договариваться еще относительно 300 украинцев — Лутковская

Киев • УНН

 • 16956 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В плену боевиков на Донбассе остаются около 300 украинцев. Об этом рассказала журналистам представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская в “Борисполе” после встречи освобожденных украинцев, передает УНН.

“Мы сегодня имеем подтверждение про примерно сотню лиц, имеющих документы. Их родственники эти документы и показывают, что — вот следственный изолятор принимает передачи (для пленных — ред) и выдает соответствующие справки”, — сказала Лутковская.

“Я объективно понимаю, что еще около 200 человек там находятся без документов ... Я так примерно предполагаю, что еще по 300 человек мы будем вести переговоры”, — резюмировала Лутковская.

Напомним, освобождение удерживаемых лиц завершилось — из ОРДЛО вернулось 76 удерживаемых украинцев.

Позже на сайте Офиса президента Украины опубликовали подробный список всех украинцев, вернувшихся на подконтрольную Украины 29 декабря.

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