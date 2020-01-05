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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 16558 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 116362 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 120485 просмотра

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5 марта, 15:49 • 140712 просмотра

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5 марта, 13:05 • 109582 просмотра

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Выдача экс-беркутовцев была условием Москвы – Лутковская

Выдача экс-беркутовцев была условием Москвы – Лутковская

Киев  •  УНН

 • 13860 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Выдача как экс-беркутовцев, которые были причастны к расстрелу протестующих на Майдане, так и террористов из Харькова, были главным условием Кремля для проведения обмена удерживаемыми лицами. Об этом заявила представитель Украины в ТКГ Валерия Лутковская в эфире “Украинского радио”, передает УНН.

По словам Лутковской, выдача бывших сотрудников спецподразделения “Беркут” и обвиняемых террористов из Харькова требовала непосредственные власти России. Лутковская отметила, что данные лица находились в списках на обмен еще с 2015 года.

“I „Харьковская группа“, и экс-беркутовцы были в списках на обмен начиная с, если я не ошибаюсь, 2015-2016 годов. Затем, в декабре 2017 года, было принято решение о том, что эти лица не имеют отношения к конфликту, и соответственно они не будут освобождены в результате этого процесса, — поделилась Валерия Лутковская. — В ответ нам сказали, что тогда не будут освобождены те спецназовцы, которые попали в плен и находились на территории ОРДО и Орлой. Соответственно мы оставили как минимум пятерых наших ребят на два долгих года, которые были нужны для проведения следующих раундов переговоров, которые наконец увенчались успехом”.

Бывшая омбудсмен отметила, что украинские спецназовцы находились в плену в условиях, значительно худших в сравнении с теми, в которых находились экс-беруктовцы и представители “Харьковской группы” в украинском СИЗО.

“Я могу пожать руку президенту Зеленскому за то, что он не побоялся сделать этот шаг и пошел на то, чтобы освободить людей, которые там содержались в плену. Взаимосвязь был абсолютно четкой: „Беркут“ — спецотряд. Это 8-й и 3-й полки спецназа, один танкист, который еще в 2014 году попал в плен. Мне как переговорщику действительно было легче, потому что я знала, что президент готов сделать такой шаг”, — рассказала Лутковская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский подвел итоги процесса освобождения украинцев: это было политическое решение

Напомним, 29 декабря, перед Новым годом, произошло освобождение удерживаемых лиц из ОРДЛО. На подконтрольную Украины территорию вернулось 76 удерживаемых лиц. Позже Офис Президента опубликовал подробный список украинцев, которые вернулись.

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