Від творців “не можна мочити манту": як чиновник лісгоспу поширив небезпечний міф про сказ

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Начальник відділу охорони лісу Роман Музика заявив, що сказ нібито передається повітряно-крапельним шляхом. Ця інформація не відповідає дійсності, оскільки хвороба передається через укуси та контакт зі слиною інфікованих тварин.

Начальник відділу охорони, захисту лісу та мисливського господарства Західного міжрегіонального управління лісового й мисливського господарства Роман Музика в одному із ефірів припустився неабиякої помилки, сказавши, що "сказ може передаватися повітряно-крапельним шляхом". Про це повідомив керівник притулку "Домівка врятованих тварин" Орест Залипський, передає УНН.

Від творців "не можна мочити манту та сидіти на холодному". Це - момент з нашого нещодавнього ефіру "ТРК Перший Західний", де начальник відділу охорони, захисту лісу та мисливського господарства Західного міжрегіонального управління лісового й мисливського господарства каже, що сказ передається повітряно-крапельним шляхом 

- написав Залипський.

Одразу зауважимо, сказ повітряно-крапельним шляхом не передається.

Додамо

Під час ефіру, який був присвячений нашестю лисиць на Львівщині, Роман Музика розповів, що на сьогодні настає проблема сказу.

У минулому році, за даними Держпродспоживслужби, на Львівщині було 120 випадків сказу, зокрема у 52 випадків носіями сказу були лисиці. Вона (лисиця - ред.) є одним з найбільших переносчиків сказу, розумієте. Бо вона гуляє і містами, вона гуляє і по подвір’ях людських. От як в попередньому сюжеті було видно. Це є повітряно-крапельний контакт і все. Вже, як кажуть заражається, чи свійська тварина… 

- сказав Музика.

Доповнення

Сказ - це надзвичайно небезпечна інфекційна хвороба, яка супроводжується враженням центральної нервової системи, та може передаватися від тварини до людини через укус або контакт слини інфікованої тварини з відкритою раною або слизовою оболонкою.

Передача сказу від тварини до тварини відбувається, коли тварина, вже заражена вірусом, передає його іншій тварині через укуси або слизові мембрани, наприклад, через слину. Найпоширеніші переносники сказу у тварин - лисиці, скунси, єноти, кажани, вовки та інші хижаки.

Людина може заразитися сказом від зараженої тварини, якщо потрапляє в контакт з інфікованою слиною або тканинами тварини через укуси, подряпини або інші пошкодження шкіри. Передачу сказу від тварини до людини можна запобігти терміновою медичною допомогою, якщо виникла підозра на контакт з інфікованою твариною.

40 уколів в живіт від сказу - це міф: Кузін розповів, що потрібно робити у випадку укусу тварин14.05.24, 14:27 • 19011 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

УНН Lite
lvivЛьвів

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