От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

Начальник отдела охраны, защиты леса и охотничьего хозяйства Западного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства Роман Музыка в одном из эфиров допустил большую ошибку, сказав, что "бешенство может передаваться воздушно-капельным путем". Об этом сообщил руководитель приюта "Дом спасенных животных" Орест Залипский, передает УНН.

От создателей "нельзя мочить манту и сидеть на холодном". Это - момент из нашего недавнего эфира "ТРК Первый Западный", где начальник отдела охраны, защиты леса и охотничьего хозяйства Западного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства говорит, что бешенство передается воздушно-капельным путем - написал Залипский.

Сразу отметим, бешенство воздушно-капельным путем не передается.

Добавим

Во время эфира, который был посвящен нашествию лисиц на Львовщине, Роман Музыка рассказал, что на сегодня наступает проблема бешенства.

В прошлом году, по данным Госпродпотребслужбы, на Львовщине было 120 случаев бешенства, в частности в 52 случаях носителями бешенства были лисы. Она (лиса - ред.) является одним из крупнейших переносчиков бешенства, понимаете. Потому что она гуляет и по городам, она гуляет и по дворам человеческим. Вот как в предыдущем сюжете было видно. Это воздушно-капельный контакт и все. Уже, как говорят заражается, или домашнее животное... - сказал Музыка.

Дополнение

Бешенство - это чрезвычайно опасная инфекционная болезнь, которая сопровождается поражением центральной нервной системы, и может передаваться от животного к человеку через укус или контакт слюны инфицированного животного с открытой раной или слизистой оболочкой.

Передача бешенства от животного к животному происходит, когда животное, уже зараженное вирусом, передает его другому животному через укусы или слизистые мембраны, например, через слюну. Самые распространенные переносчики бешенства у животных - лисы, скунсы, еноты, летучие мыши, волки и другие хищники.

Человек может заразиться бешенством от зараженного животного, если попадает в контакт с инфицированной слюной или тканями животного через укусы, царапины или другие повреждения кожи. Передачу бешенства от животного к человеку можно предотвратить срочной медицинской помощью, если возникло подозрение на контакт с инфицированным животным.

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