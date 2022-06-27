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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Від більшовиків до путіна: історія російських дефолтів

Від більшовиків до путіна: історія російських дефолтів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Мало хто очікував, що вторгнення кремля в Україну викличе таку реакцію Заходу, який практично відірвав росію від глобальних фінансових та платіжних систем. УНН розповідає про основні боргові події росії за останнє століття.

Деталі

В 1918 році радянський революціонер Лев Троцький сказав західним кредиторам, приголомшеним відмовою більшовиків від зовнішнього боргу росії: «Панове, вас випередили». Він нагадав їм, що списання боргів царської епохи було ключовим маніфестом повстання 1905 року.

1918 рік

Незадовго до революції 1917 року росія була найбільшим у світі міжнародним боржником, взявши великі кредити для фінансування індустріалізації та залізниць. Але, бачачи, що царська індустріалізація підводить робітничий клас, більшовики відмовилися від усіх зовнішніх боргів.

Дефолт потряс світ, особливо Францію, чиї банки та громадяни зазнали величезних збитків.

Лише до середини 1980-х Москва визнала частину того боргу.

1991 рік

Після розпаду СРСР 1991 року росія припинила обслуговувати частину зовнішнього боргу, що дістався їй у спадок від колишніх радянських республік.

Наприкінці 1992 року у російської федерації було близько 105 мільярдів доларів боргу радянських часів, а її власний борг становив 2,8 мільярда доларів.

За прийняття успадкованого боргу Паризький клуб визнав росію країною-кредитором. А оскільки 1996 року росія домовилася з групою країн про реструктуризацію боргу у розмірі 28 мільярдів доларів, їй було дозволено перенести основні виплати за боргами радянської доби на наступне десятиліття.

1998 рік

До 1997 року падіння нафтових цін призвело до скорочення доходів росії від експорту. На той час зовнішній борг, що становив близько 50% ВВП 1995 року, зріс до 77% в 1998 році.

росія отримала дуже мало податкових надходжень і покладалася на короткострокові казначейські векселі, відомі як ДКО, покриття витрат. Але їй ставало все важче й важче пролонгувати їх, і країна почала витрачати дедалі більше коштів у захист рубля.

17 серпня 1998 року росія здалася, девальвувавши рубль, оголосивши, що більше не може виплачувати рублевий борг, і запровадила тримісячний мораторій на деякі зовнішні борги.

Російські банки, які вклали значні кошти у казначейські векселі та мали значні валютні ризики, незабаром збанкрутували.

Економічна криза 1998 року була однією з найважчих економічних кризв історії росії.

2022 рік

Щоб обійти санкції, кремль пропонує іноземним кредиторам відкрити рахунки у російських банках для отримання платежів у валютах, альтернативних долару.

Теоретично неамериканські інвестори можуть погодитися, але власники облігацій США не можуть, оскільки в травні минув термін дії ліцензії Міністерства фінансів США, що дозволяє їм приймати російські платежі.

Наприкінці неділі, 26 червня, закінчився пільговий період для виплати відсоткових платежів у розмірі 100 мільйонів доларів США, які потрібно було виплатити до 27 травня. Це вважається дефолтом, зазначили у Bloomberg.

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