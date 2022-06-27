От большевиков к путину: история российских дефолтов

Детали

В 1918 году советский революционер Лев Троцкий сказал западным кредиторам, ошеломленным отказом большевиков от внешнего долга россии: «Господа, вас опередили». Он напомнил им, что списание долгов царской эры было ключевым манифестом восстания 1905 года.

1918 год

Незадолго до революции 1917 года россия была крупнейшим в мире международным должником, взяв крупные кредиты для финансирования индустриализации и железных дорог. Но, видя, что царская индустриализация подводит рабочий класс, большевики отказались от всех внешних долгов.

Дефолт потряс мир, особенно Францию, чьи банки и граждане понесли огромный ущерб.

Лишь к середине 1980-х Москва признала часть того долга.

1991 год

После распада СССР в 1991 году россия прекратила обслуживать часть внешнего долга, доставшегося ей в наследство от бывших советских республик.

В конце 1992 года в российской федерации было около 105 млрд долларов долга советских времен, а ее личный долг составил 2,8 миллиарда долларов.

За принятие унаследованного долга Парижский клуб признал россию страной-кредитором. А поскольку в 1996 году россия договорилась с группой стран о реструктуризации долга в размере 28 миллиардов долларов, ей было разрешено перенести основные выплаты по долгам советских времен на следующее десятилетие.

1998 год

К 1997 году падение цен на нефть привело к сокращению доходов россии от экспорта. В то время внешний долг, составлявший около 50% ВВП в 1995 году, вырос до 77% в 1998 году.

россия получила очень мало налоговых поступлений и полагалась на краткосрочные казначейские векселя, известные как ГКО, покрытие расходов. Но ей становилось все труднее и труднее пролонгировать их, и страна начала тратить все большее количество в защиту рубля.

17 августа 1998 года россия сдалась, девальвировав рубль, объявив, что больше не может выплачивать рублевый долг, и ввела трехмесячный мораторий на некоторые внешние долги.

Российские банки, вложившие значительные средства в казначейские векселя и имевшие значительные валютные риски, вскоре обанкротились.

Экономический кризис 1998 года был одним из самых тяжелых экономических кризисов в истории россии.

2022 год

Чтобы обойти санкции, кремль предлагает иностранным кредиторам открыть счета в банках для получения платежей в валютах, альтернативных доллару.

Теоретически неамериканские инвесторы могут согласиться, но владельцы облигаций США не могут, поскольку в мае истек срок действия лицензии Министерства финансов США, позволяющей им принимать российские платежи.

В конце воскресенья, 26 июня, закончился льготный период для выплаты процентных платежей в размере 100 миллионов долларов США, которые нужно было выплатить до 27 мая. Это считается дефолтом, отметили в Bloomberg.