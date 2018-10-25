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Вибухонебезпечний пакунок відправили в ресторан Роберта Де Ніро в Нью-Йорку - ЗМІ

Вибухонебезпечний пакунок відправили в ресторан Роберта Де Ніро в Нью-Йорку - ЗМІ

Київ • УНН

 • 8975 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Підозрілий пакет та пристрій, подібний до тих, що були відправлені цього тижня американським політикам, був відправлений до ресторану в місті Нью-Йорк, що належить актору Роберту Де Ніро, передає УНН з посиланням на NBC.

Пакет і пристрій були відправлені до "Tribeca Grill", ресторану в районі Нижній Манхеттен.

Пристрій був знайдений зранку у четвер, повідомляють джерела, знайомі з розслідуванням. Департамент поліції штату Нью-Йорк повідомив, що немає необхідності в евакуації, оскільки в будівлі в той час не було людей.

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Пристрій не здетонував і ніхто не постраждав, повідомляє видання, посилаючись на джерела з правоохоронних органів.

Як повідомляв УНН, цього тижня підозрілі пакети були або надіслані, або адресовані: Бараку Обамі, Хіларі Клінтон, двом жінкам-конгресменам від Демократичної партії, включно із представником конгресу США, демократом Деббі Вассерман-Шульц, колишньому генпрокурору часів Обами Еріку Холдеру, губернатору Нью-Йорка Ендрю Куомо, екс-голові ЦРУ Джону Бреннану та в офіс CNN у Нью-Йорку.

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Інформація ж про розсилку бомб з'явилася у понеділок, 22 жовтня, коли небезпечний пакунок був доставлений додому мільярдера і філантропа, який бере активну участь у політиці, Джорджа Сороса в окрузі Уестчестер штату Нью-Йорк.

Правоохоронці вважають, що у посилок з саморобними бомбами, які були відправлені політикам, був один і той же відправник.

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