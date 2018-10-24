До Білого дому також направили вибуховий пристрій - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Підозрілий пакет, адресований Білому дому, перехоплений у Вашингтоні, США. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
"Підозрілий пакет, який, мабуть, містить трубну бомбу, яка була адресована Білому дому, був перехоплений в середу", - сказано у повідомлені.
Раніше в той же час секретна служба заявила, що "потенційні вибухові пристрої" були адресовані колишньому президенту США Бараку Обамі та екс-кандидату на пост президента США Хіларі Клінтон.
Будівля Time Warner в Нью-Йорку в середу також була евакуйована після повідомлення про підозрілий пакет.
Нагадаємо, напередодні невідомий заклав бомбу біля будинку відомого американського фінансиста угорсько-єврейського походження, мецената, філософа Джорджа Сороса в окрузі Уестчестер штату Нью-Йорк.