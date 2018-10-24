В Белый дом также направили взрывное устройство - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Подозрительный пакет, адресованный Белому дому, перехвачен в Вашингтоне, США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Подозрительный пакет, который, видимо, содержит трубную бомбу, которая была адресована Белому дому, был перехвачен в среду", - говорится в сообщении.
Ранее в тот же время секретная служба заявила, что "потенциальные взрывные устройства" были адресованы бывшему президенту США Бараку Обаме и экс-кандидату на пост президента США Хиллари Клинтон.
Здание Time Warner в Нью-Йорке в среду также было эвакуировано после сообщения о подозрительном пакете.
Напомним, накануне неизвестный заложил бомбу у дома известного американского финансиста венгерско-еврейского происхождения, мецената, философа Джорджа Сороса в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк.