У Нью-Йорку евакуювали офіс CNN

"CNN New York ... евакуювали. Поліція всюди", - написав він.

Раніше правоохоронці знайшли вибуховий пристрій в домі подружжя екс-держсекретаря та колишнього кандидата в президенти США Гілларі Клінтон і 42-го президента США Білла Клінтона.

Крім того, два вибухових пристрої були знайдені у пошті, надісланій в офіси колишнього президента США Барака Обами та колишнього державного секретаря Гілларі Клінтон.

CNN New York was just evacuated. Police everywhere pic.twitter.com/yZLB6Cep0i

— Eric Levenson (@ejleven) 24 жовтня 2018 р.

West 58th St is blocked off around CNN and the Time Warner Center. Lots of police, sirens, and media. pic.twitter.com/7Hahg09p5R

— Eric Levenson (@ejleven) 24 жовтня 2018 р.