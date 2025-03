В Нью-Йорке эвакуировали офис CNN

"CNN New York ... эвакуированы. Полиция повсюду", - написал он.

Ранее правоохранители нашли взрывное устройство в доме супругов экс-госсекретаря и бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и 42-го президента США Билла Клинтона.

Кроме того, два взрывных устройства были найдены в почте, направленной в офисы бывшего президента США Барака Обамы и бывшего государственного секретаря Хиллари Клинтон.

CNN New York was just evacuated. Police everywhere pic.twitter.com/yZLB6Cep0i

- Eric Levenson (@ejleven) 24 октября 2018

West 58th St is blocked off around CNN and the Time Warner Center. Lots of police, sirens, and media. pic.twitter.com/7Hahg09p5R

— Eric Levenson (@ejleven) 24 жовтня 2018 р.