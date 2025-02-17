Харків атакували ворожі БпЛА: є влучання

У ніч проти 17 лютого в Харкові пролунав вибух. Міська влада повідомила про влучання ворожого безпілотника на території приватного домоволодіння. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал мера міста Ігоря Терехова.

Деталі

В понеділок, 17 лютого, о 01:22 Харківський міський голова Ігор Терехов написав у своєму Telegram-каналі про вибух у місті, який пролунав на тлі ворожої дронової атаки.

У Харкові пролунав вибух. Попередньо, БПЛА типу "Шахед" був атакований Салтівський район міста. Деталі зʼясовуємо - йдеться у дописі чиновника.

О 01:44 Ігор Терехов повідомив про влучання ворожого БПЛА типу "Шахед" на території приватного домоволодіння. За його словами пошкоджено житловий будинок у Холодногірському районі Харкова. У двох людей гостра реакція на стрес.

О 02:04 міська влада оновила інформацію про наслідки ворожої атаки на місто.

У Салтівському районі, за попередньою інформацією, удар прийшовся неподалік адмінбудівлі. Станом на зараз - без постраждалих - написав Терехов.

"В адмінбудівлі та прилеглих будинках подекуди вибиті шибки. Ситуація уточнюється", - додав мер Харкова.

Нагадаємо

російський удар безпілотником по критичній інфраструктурі Миколаєва залишив без опалення понад 100 тисяч людей. Зеленський заявив про необхідність посилення захисту від подібних атак та дотиснення рф до миру.

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