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Удар рф по Миколаєву залишив понад 100 тис. людей без опалення – Зеленський

Удар рф по Миколаєву залишив понад 100 тис. людей без опалення – Зеленський

Київ • УНН

 • 34519 перегляди

російський удар безпілотником по критичній інфраструктурі Миколаєва залишив без опалення понад 100 тисяч людей. Зеленський заявив про необхідність посилення захисту від подібних атак та дотиснення рф до миру.

російський удар безпілотником "Шахед" по критичній інфраструктурі Миколаєва 16 лютого залишив без опалення понад 100 тисяч людей.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Звичайне українське місто, звичайна цивільна інфраструктура. Це не має жодного відношення до бойових дій та ситуації на фронті, це ще раз доводить, що росіяни воюють саме проти наших людей, проти життя в Україні. І воюють підло, не збавляючи тиску. Так не роблять ті, хто дійсно хоче відновлення миру та готується до перемовин

- зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що наразі активно працюють ремонтні бригади, щоб якнайшвидше повернути Миколаєву опалення. За його словами, Україна й надалі співпрацюватиме з партнерами для зміцнення захисту від таких ударів.

Водночас, на думку Зеленського, партнери мають так само активно взаємодіяти між собою, щоб не дозволити росії затягнути війну або зробити загрозу життю постійною.

Глава держави наголосив на необхідності дотиснути росію до миру. Він згадав нещодавній удар "шахеда" по укриттю на Чорнобильській АЕС, атаку на Миколаїв та інші подібні удари, які, на його переконання, мають викликати сильну реакцію міжнародної спільноти та активізувати спільні зусилля задля примусу агресора до миру.

Також Зеленський подякував усім, хто допомагає Україні та українцям у цей складний час.

Нагадаємо

Вночі 16 лютого армія рф пошкодила дроном теплову електростанцію у Миколаєві. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

СуспільствоВійна
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
mykolaivМиколаїв

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