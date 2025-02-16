Удар рф по Миколаєву залишив понад 100 тис. людей без опалення – Зеленський

російський удар безпілотником "Шахед" по критичній інфраструктурі Миколаєва 16 лютого залишив без опалення понад 100 тисяч людей.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Звичайне українське місто, звичайна цивільна інфраструктура. Це не має жодного відношення до бойових дій та ситуації на фронті, це ще раз доводить, що росіяни воюють саме проти наших людей, проти життя в Україні. І воюють підло, не збавляючи тиску. Так не роблять ті, хто дійсно хоче відновлення миру та готується до перемовин