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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Удар рф по Николаеву оставил более 100 тыс. человек без отопления - Зеленский

Удар рф по Николаеву оставил более 100 тыс. человек без отопления - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 11123 просмотра

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российский удар беспилотником по критической инфраструктуре Николаева оставил без отопления более 100 тысяч человек. Зеленский заявил о необходимости усиления защиты от подобных атак и дожатия рф к миру.

российский удар беспилотником «Шахед» по критической инфраструктуре Николаева 16 февраля оставил без отопления более 100 тысяч человек.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, передает УНН.

Обычный украинский город, обычная гражданская инфраструктура. Это не имеет никакого отношения к боевым действиям и ситуации на фронте, это еще раз доказывает, что россияне воюют именно против наших людей, против жизни в Украине. И воюют подло, не сбавляя давления. Так не делают те, кто действительно хочет восстановления мира и готовится к переговорам

- отметил Зеленский.

Президент отметил, что сейчас активно работают ремонтные бригады, чтобы как можно быстрее вернуть Николаеву отопление. По его словам, Украина и в дальнейшем будет сотрудничать с партнерами для укрепления защиты от таких ударов.

В то же время, по мнению Зеленского, партнеры должны так же активно взаимодействовать между собой, чтобы не позволить России затянуть войну или сделать угрозу жизни постоянной.

Глава государства подчеркнул необходимость дожать Россию к миру. Он вспомнил недавний удар «шахеда» по укрытию на Чернобыльской АЭС, атаку на Николаев и другие подобные удары, которые, по его убеждению, должны вызвать сильную реакцию международного сообщества и активизировать совместные усилия для принуждения агрессора к миру.

Также Зеленский поблагодарил всех, кто помогает Украине и украинцам в это сложное время.

Напомним,

Ночью 16 февраля армия рф повредила дроном тепловую электростанцию в Николаеве. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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