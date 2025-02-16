Удар рф по Николаеву оставил более 100 тыс. человек без отопления - Зеленский
Киев • УНН
российский удар беспилотником по критической инфраструктуре Николаева оставил без отопления более 100 тысяч человек. Зеленский заявил о необходимости усиления защиты от подобных атак и дожатия рф к миру.
российский удар беспилотником «Шахед» по критической инфраструктуре Николаева 16 февраля оставил без отопления более 100 тысяч человек.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, передает УНН.
Обычный украинский город, обычная гражданская инфраструктура. Это не имеет никакого отношения к боевым действиям и ситуации на фронте, это еще раз доказывает, что россияне воюют именно против наших людей, против жизни в Украине. И воюют подло, не сбавляя давления. Так не делают те, кто действительно хочет восстановления мира и готовится к переговорам
Президент отметил, что сейчас активно работают ремонтные бригады, чтобы как можно быстрее вернуть Николаеву отопление. По его словам, Украина и в дальнейшем будет сотрудничать с партнерами для укрепления защиты от таких ударов.
В то же время, по мнению Зеленского, партнеры должны так же активно взаимодействовать между собой, чтобы не позволить России затянуть войну или сделать угрозу жизни постоянной.
Глава государства подчеркнул необходимость дожать Россию к миру. Он вспомнил недавний удар «шахеда» по укрытию на Чернобыльской АЭС, атаку на Николаев и другие подобные удары, которые, по его убеждению, должны вызвать сильную реакцию международного сообщества и активизировать совместные усилия для принуждения агрессора к миру.
Также Зеленский поблагодарил всех, кто помогает Украине и украинцам в это сложное время.
Напомним,
Ночью 16 февраля армия рф повредила дроном тепловую электростанцию в Николаеве.