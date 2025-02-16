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росіяни атакували Миколаївську ТЕЦ: без опалення залишилось 46 тисяч абонентів

росіяни атакували Миколаївську ТЕЦ: без опалення залишилось 46 тисяч абонентів

Київ • УНН

 • 34196 перегляди

російські дрони пошкодили Миколаївську ТЕЦ, залишивши без опалення 46 тисяч абонентів. У місті розгорнуто 67 "пунктів незламності" та підключають модульні котельні для лікарень.

Вночі російські терористи атакували Миколаїв, завдавши удару по критичній інфраструктурі міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено підприємство "Миколаївська ТЕЦ". Без централізованого теплопостачання залишилися 46 тисяч абонентів. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канали прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

Деталі

Вночі 16 лютого армія рф пошкодила дроном теплову електростанцію у Миколаєві. Станом на 12:55 без теплопостачання залишаються 46 тисяч абонентів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, у місті розгорнуто 67 "пунктів незламності", триває підключення трьох модульних котелень у закладах охорони здоров’я.

Всі відповідні служби проводять ліквідацію наслідків атаки та роблять все можливе для якнайшвидшого повернення теплопостачання в домівки, школи та лікарні

- зазначив Шмигаль.

Ворожий удар по ТЕЦ був свідомим, аби залишити містян без опалення в морозну погоду, наголосив прем'єр-міністр України.

За словами глави Уряду, від надав доручення провести засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За його підсумками мають бути ухвалені додаткові заходи для відновлення теплопостачання.

За інформацією влади міста, внаслідок обстрілу пошкоджена електрогенерація на підприємстві.

Ворог пошкодив електрогенерацію на підприємстві. Зараз силами працівників "Миколаївської ТЕЦ" і "Миколаївоблтеплоенерго" працюємо над тим, аби налагодити альтернативне опалення для житлових будинків. Найперше для нас відновити тепло в об’єктах соціальної сфери. Завдяки Данії у нас є модульні котельні на біопаливі, тому вже розпочали перепідключення трьох лікарень до них. Важливо розуміти, що цими днями очікується похолодання

- йдеться у дописі мера Миколаєва.

Олександр Сєнкевич закликав місцевих жителів ощадливо використовувати електроенергію та не вмикати одночасно багато обігрівачів, аби енергосистема не перевантажилась. 

Якщо є можливість поїхати до близьких, чи родичів, у яких індивідуальне опалення, чи від "Миколаївоблтеплоенерго" - зробіть це

- сказав Сєнкевич.

За його словами, один із дронів влучив у проїжджу частину на проспекті Центральному.

Комунальні служби вже відпрацювали й ліквідували наслідки.

Наслідки обстрілу в Центральному районі: пошкоджено 18 нежитлових об'єктів, серед яких магазини, ресторани, бізнес-центри, а також чотири житлові багатоквартирні будинки.

Крім того, атака була і на Заводський район.

На місці працюють усі комунальні служби

- підсумував мер міста.

Він додав, що є постраждалий, якому наразі надається медична допомога.

Нагадаємо

російські дрони атакували Миколаїв у ніч проти 16 лютого, спричинивши пожежу та поранення однієї людини.

росія за тиждень випустила по Україні понад 1200 авіабомб – Зеленський16.02.25, 11:17 • 40237 переглядiв

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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