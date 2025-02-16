россияне атаковали Николаевскую ТЭЦ: без отопления осталось 46 тысяч абонентов
Киев • УНН
российские дроны повредили Николаевскую ТЭЦ, оставив без отопления 46 тысяч абонентов. В городе развернуто 67 "пунктов несокрушимости" и подключают модульные котельные для больниц.
Ночью российские террористы атаковали Николаев, нанеся удар по критической инфраструктуре города. В результате обстрела повреждено предприятие "Николаевская ТЭЦ". Без централизованного теплоснабжения остались 46 тысяч абонентов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-каналы премьер-министра Дениса Шмыгаля и мэра Николаева Александра Сенкевича.
Детали
Ночью 16 февраля армия рф повредила дроном тепловую электростанцию в Николаеве. По состоянию на 12:55 без теплоснабжения остаются 46 тысяч абонентов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, в городе развернуто 67 "пунктов несокрушимости", продолжается подключение трех модульных котельных в учреждениях здравоохранения.
Все соответствующие службы проводят ликвидацию последствий атаки и делают все возможное для скорейшего возвращения теплоснабжения в дома, школы и больницы
Вражеский удар по ТЭЦ был сознательным, чтобы оставить горожан без отопления в морозную погоду, подчеркнул премьер-министр Украины.
По словам главы правительства, от дал поручение провести заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По его итогам должны быть приняты дополнительные меры для восстановления теплоснабжения.
По информации властей города, в результате обстрела повреждена электрогенерация на предприятии.
Враг повредил электрогенерацию на предприятии. Сейчас силами работников "Николаевской ТЭЦ" и "Николаевоблтеплоэнерго" работаем над тем, чтобы наладить альтернативное отопление для жилых домов. В первую очередь для нас восстановить тепло в объектах социальной сферы. Благодаря Дании у нас есть модульные котельные на биотопливе, поэтому уже начали переподключение трех больниц к ним. Важно понимать, что на днях ожидается похолодание
Александр Сенкевич призвал местных жителей экономно использовать электроэнергию и не включать одновременно много обогревателей, чтобы энергосистема не перегрузилась.
Если есть возможность поехать к близким, или родственникам, у которых индивидуальное отопление, или от "Николаевоблтеплоэнерго" - сделайте это
По его словам, один из дронов попал в проезжую часть на проспекте Центральном.
Коммунальные службы уже отработали и ликвидировали последствия.
Последствия обстрела в Центральном районе: повреждены 18 нежилых объектов, среди которых магазины, рестораны, бизнес-центры, а также четыре жилых многоквартирных дома.
Кроме того, атака была и на Заводской район.
На месте работают все коммунальные службы
Он добавил, что есть пострадавший, которому сейчас оказывается медицинская помощь.
Напомним
российские дроны атаковали Николаев в ночь на 16 февраля, вызвав пожар и ранения одного человека.
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