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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне атаковали Николаевскую ТЭЦ: без отопления осталось 46 тысяч абонентов

россияне атаковали Николаевскую ТЭЦ: без отопления осталось 46 тысяч абонентов

Киев  •  УНН

 • 7722 просмотра

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российские дроны повредили Николаевскую ТЭЦ, оставив без отопления 46 тысяч абонентов. В городе развернуто 67 "пунктов несокрушимости" и подключают модульные котельные для больниц.

Ночью российские террористы атаковали Николаев, нанеся удар по критической инфраструктуре города. В результате обстрела повреждено предприятие "Николаевская ТЭЦ". Без централизованного теплоснабжения остались 46 тысяч абонентов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-каналы премьер-министра Дениса Шмыгаля и мэра Николаева Александра Сенкевича.

Детали

Ночью 16 февраля армия рф повредила дроном тепловую электростанцию в Николаеве. По состоянию на 12:55 без теплоснабжения остаются 46 тысяч абонентов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в городе развернуто 67 "пунктов несокрушимости", продолжается подключение трех модульных котельных в учреждениях здравоохранения.

Все соответствующие службы проводят ликвидацию последствий атаки и делают все возможное для скорейшего возвращения теплоснабжения в дома, школы и больницы

- отметил Шмыгаль.

Вражеский удар по ТЭЦ был сознательным, чтобы оставить горожан без отопления в морозную погоду, подчеркнул премьер-министр Украины.

По словам главы правительства, от дал поручение провести заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По его итогам должны быть приняты дополнительные меры для восстановления теплоснабжения.

По информации властей города, в результате обстрела повреждена электрогенерация на предприятии.

Враг повредил электрогенерацию на предприятии. Сейчас силами работников "Николаевской ТЭЦ" и "Николаевоблтеплоэнерго" работаем над тем, чтобы наладить альтернативное отопление для жилых домов. В первую очередь для нас восстановить тепло в объектах социальной сферы. Благодаря Дании у нас есть модульные котельные на биотопливе, поэтому уже начали переподключение трех больниц к ним. Важно понимать, что на днях ожидается похолодание

- говорится в заметке мэра Николаева.

Александр Сенкевич призвал местных жителей экономно использовать электроэнергию и не включать одновременно много обогревателей, чтобы энергосистема не перегрузилась. 

Если есть возможность поехать к близким, или родственникам, у которых индивидуальное отопление, или от "Николаевоблтеплоэнерго" - сделайте это

- сказал Сенкевич.

По его словам, один из дронов попал в проезжую часть на проспекте Центральном.

Коммунальные службы уже отработали и ликвидировали последствия.

Последствия обстрела в Центральном районе: повреждены 18 нежилых объектов, среди которых магазины, рестораны, бизнес-центры, а также четыре жилых многоквартирных дома.

Кроме того, атака была и на Заводской район.

На месте работают все коммунальные службы

- подытожил мэр города.

Он добавил, что есть пострадавший, которому сейчас оказывается медицинская помощь.

Напомним

российские дроны атаковали Николаев в ночь на 16 февраля, вызвав пожар и ранения одного человека.

россия за неделю выпустила по Украине более 1200 авиабомб - Зеленский16.02.25, 11:17 • 20391 просмотр

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Война
daniyaДания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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