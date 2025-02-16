Загарбники обстріляли місто у Покровському районі Донеччини: двоє людей загинули
Київ • УНН
Внаслідок ранкового обстрілу міста Білицьке на Донеччині загинули двоє мирних жителів. Пошкоджено 6 багатоповерхівок, адмінбудівлю, магазин та лінії електропередач.
16 лютого російські війська завдали удару по місту Білицьке на Донеччині. Унаслідок обстрілу загинули двоє мирних жителів.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
2 людини загинули внаслідок обстрілу Білицького. Місто потрапило під обстріл сьогодні вранці. Пошкоджено 6 багатоповерхівок, адмінбудівлю, крамницю і лінію електропередач
Він додав, що росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільним, прагнучи вбити якомога більше наших людей. Глава ОВА закликав місцевих жителів не зволікати з евакуацією.
Нагадаємо
У Часовому Ярі на Донеччині нещодавно від рук росіян там загинули 5 людей - 3 лютого вдалося знайти тіла.