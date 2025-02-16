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15 березня, 13:08 • 140663 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

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Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Загарбники обстріляли місто у Покровському районі Донеччини: двоє людей загинули

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 • 38343 перегляди

Внаслідок ранкового обстрілу міста Білицьке на Донеччині загинули двоє мирних жителів. Пошкоджено 6 багатоповерхівок, адмінбудівлю, магазин та лінії електропередач.

16 лютого російські війська завдали удару по місту Білицьке на Донеччині. Унаслідок обстрілу загинули двоє мирних жителів.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

2 людини загинули внаслідок обстрілу Білицького. Місто потрапило під обстріл сьогодні вранці. Пошкоджено 6 багатоповерхівок, адмінбудівлю, крамницю і лінію електропередач

- зазначив Філашкін.

Він додав, що росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільним, прагнучи вбити якомога більше наших людей. Глава ОВА закликав місцевих жителів не зволікати з евакуацією.

Нагадаємо

У Часовому Ярі на Донеччині нещодавно від рук росіян там загинули 5 людей - 3 лютого вдалося знайти тіла. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

СуспільствоВійна
donetskДонецьк

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