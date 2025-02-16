Загарбники обстріляли місто у Покровському районі Донеччини: двоє людей загинули

16 лютого російські війська завдали удару по місту Білицьке на Донеччині. Унаслідок обстрілу загинули двоє мирних жителів.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

2 людини загинули внаслідок обстрілу Білицького. Місто потрапило під обстріл сьогодні вранці. Пошкоджено 6 багатоповерхівок, адмінбудівлю, крамницю і лінію електропередач - зазначив Філашкін.

Він додав, що росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільним, прагнучи вбити якомога більше наших людей. Глава ОВА закликав місцевих жителів не зволікати з евакуацією.

Нагадаємо

У Часовому Ярі на Донеччині нещодавно від рук росіян там загинули 5 людей - 3 лютого вдалося знайти тіла.