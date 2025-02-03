Внаслідок обстрілів на Донеччині загинуло 6 людей - ОВА

У Часовому Ярі на Донеччині нещодавно від рук росіян там загинули 5 людей - сьогодні вдалося знайти тіла. Також напередодні у Покровську загинув чоловік. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

У Часовому Яру тривають активні бойові дії, але частина людей досі залишаються у місті. Нещодавно від рук росіян там загинули 5 людей від 32 до 66 років — сьогодні вдалося знайти тіла загиблих. Також сьогодні стало відомо, що напередодні у Покровську загинув 62-річний чоловік - повідомив Філашкін.

Він також зазначив, що у Рубцях Лиманської громади поранено людину.

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