Російські дрони атакували "швидку" і авто поліції на Харківщині

У Харківській області у Куп'янську ворожий дрон атакував машину швидкої допомоги під час транспортування пацієнта, ще один ворожий дрон поцілив у поліцейський автомобіль біля Канцедалівки, повідомили у понеділок у Харківській ОВА у Telegram, пише УНН.

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"Сьогодні під час транспортування пацієнта у місті Куп'янськ бригада медиків потрапила під атаку ворожого БПЛА. Внаслідок удару пошкоджено машину екстреної медичної допомоги. Без постраждалих", - зазначили в ОВА.

Ще один ворожий дрон, як вказано, зафіксували за межами населеного пункту Канцедалівка. "Близько 10:20 ворожий дрон влучив у службове авто поліції. Постраждалих немає", - вказали в ОВА.

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