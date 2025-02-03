Российские дроны атаковали "скорую" и авто полиции в Харьковской области
Киев • УНН
В Купянске вражеский дрон атаковал машину скорой помощи во время транспортировки пациента. Возле Канцедаловки другой дрон попал в полицейский автомобиль, в обоих случаях пострадавших нет.
В Харьковской области в Купянске вражеский дрон атаковал машину скорой помощи во время транспортировки пациента, еще один вражеский дрон попал в полицейский автомобиль возле Канцедаловки, сообщили в понедельник в Харьковской ОВА в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Сегодня во время транспортировки пациента в городе Купянск бригада медиков попала под атаку вражеского БПЛА. В результате удара повреждена машина экстренной медицинской помощи. Без пострадавших", - отметили в ОВА.
Еще один вражеский дрон, как указано, зафиксировали за пределами населенного пункта Канцедаловка. "Около 10:20 вражеский дрон попал в служебное авто полиции. Пострадавших нет", - указали в ОВА.
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