Российские дроны атаковали "скорую" и авто полиции в Харьковской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Купянске вражеский дрон атаковал машину скорой помощи во время транспортировки пациента. Возле Канцедаловки другой дрон попал в полицейский автомобиль, в обоих случаях пострадавших нет.

В Харьковской области в Купянске вражеский дрон атаковал машину скорой помощи во время транспортировки пациента, еще один вражеский дрон попал в полицейский автомобиль возле Канцедаловки, сообщили в понедельник в Харьковской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Сегодня во время транспортировки пациента в городе Купянск бригада медиков попала под атаку вражеского БПЛА. В результате удара повреждена машина экстренной медицинской помощи. Без пострадавших", - отметили в ОВА.

Еще один вражеский дрон, как указано, зафиксировали за пределами населенного пункта Канцедаловка. "Около 10:20 вражеский дрон попал в служебное авто полиции. Пострадавших нет", - указали в ОВА.

Харьковская область: вражеский "шахед" повредил учебное заведение, 4 человека пострадали от взрыва03.02.25, 09:38 • 19018 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
kupyanskКупянск
kharkivХарьков

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