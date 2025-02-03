Харьковская область: вражеский "шахед" повредил учебное заведение, 4 человека пострадали от взрыва
Киев • УНН
На Харьковщине зафиксированы атаки с использованием «Шахедов» и КАБов, повреждены образовательное учреждение и жилые дома. Четверо мужчин получили травмы от взрыва на берегу Северского Донца в Изюме.
В Харьковской области за прошедшие сутки зафиксированы атаки российских войск с использованием "Шахедов" и КАБов, повреждены образовательное учреждение и жилые дома. На берегу Северского Донца в Изюме 4 мужчин получили травмы от взрыва. Об этом сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам Синегубова, вражеские удары зафиксировали в двух районах:
- 23:43, Богодуховский р-н, село Золочев. В результате попадания БПЛА «Шахед» повреждена крыша коммунального учебного заведения.
- 19:15, Богодуховский р-н, за пределами сел Барановка, Орешанка и Карасевка, состоялось три попадания КАБ на открытой территории.
- 12:08, Изюмский р-н, село Боровая. Вследствие попадания в землю КАБ повреждены 5 многоквартирных домов.
"На берегу реки Северский Донец в городе Изюм, в результате подрыва взрывоопасного предмета травмированы 4 мужчин в возрасте 35, 36, 40, 51. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение", - указал Синегубов.
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