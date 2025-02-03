38 из 71 вражеского дрона сбили в 10 областях: какие последствия ночной атаки рф
Киев • УНН
Ночью россия атаковала Украину 71 дроном «Шахед» и беспилотниками-имитаторами с разных направлений. ВСУ уничтожили 38 ударных БПЛА. От атаки рф пострадали Сумская, Харьковская и Черкасская области.
россия ночью атаковала Украину 71 беспилотником, уничтожено 38 дронов, зафиксировано 25 беспилотников-имитаторов, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 3 февраля враг атаковал 71-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, ВОТ Крыма.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 38-ми ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Запорожской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областях. 25 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)
Вследствие вражеской атаки, как указано, пострадали Сумщина, Харьковщина и Черкасщина.