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38 з 71 ворожого дрона збили у 10 областях: які наслідки нічної атаки рф

38 з 71 ворожого дрона збили у 10 областях: які наслідки нічної атаки рф

Київ • УНН

 • 30183 перегляди

Вночі росія атакувала Україну 71 дроном "Шахед" та безпілотниками-імітаторами з різних напрямків. ЗСУ знищили 38 ударних БПЛА. Через атаку рф постраждали Сумська, Харківська та Черкаська області.

росія вночі атакувала Україну 71 безпілотником, знищено 38 дронів, зафіксовано 25 безпілотників-імітаторів, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 3 лютого ворог атакував 71-м ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 38-ми ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях. 25 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Внаслідок ворожої атаки, як вказано, постраждали Сумщина, Харківщина та Черкащина.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
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