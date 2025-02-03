38 з 71 ворожого дрона збили у 10 областях: які наслідки нічної атаки рф

росія вночі атакувала Україну 71 безпілотником, знищено 38 дронів, зафіксовано 25 безпілотників-імітаторів, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 3 лютого ворог атакував 71-м ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 38-ми ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях. 25 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків) - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Внаслідок ворожої атаки, як вказано, постраждали Сумщина, Харківщина та Черкащина.