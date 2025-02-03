Харківщина: ворожий "шахед" пошкодив заклад освіти, 4 людей постраждали від вибуху

У Харківській області за минулу добу зафіксовано атаки російських військ із використанням "Шахедів" та КАБів, пошкоджено освітній заклад та житлові будинки. На березі Сіверського Дінця в Ізюмі 4 чоловіків отримали травми від вибуху. Про це повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

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Зі слів Синєгубова, ворожі удари зафіксували у двох районах:

23:43, Богодухівський р-н, село Золочів. Внаслідок влучання БПЛА "Шахед" пошкоджено дах комунального закладу освіти.

19:15, Богодухівський р-н, за межами сіл Баранівка, Орішанка та Карасівка, відбулось три влучання КАБ на відкритій території.

12:08, Ізюмський р-н, село Борова. Внаслідок влучання в землю КАБ пошкоджено 5 багатоквартних будинків.

"На березі річки Сіверський Донець у місті Ізюм, внаслідок підриву вибухонебезпечного предмету травмовано 4 чоловіків віком 35, 36, 40, 51. Постраждалих госпіталізовано до медичного закладу", - вказав Синєгубов.

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