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Харківщина: ворожий "шахед" пошкодив заклад освіти, 4 людей постраждали від вибуху

Київ • УНН

 • 25519 перегляди

На Харківщині зафіксовано атаки з використанням "Шахедів" та КАБів, пошкоджено освітній заклад та житлові будинки. Четверо чоловіків отримали травми від вибуху на березі Сіверського Дінця в Ізюмі.

У Харківській області за минулу добу зафіксовано атаки російських військ із використанням "Шахедів" та КАБів, пошкоджено освітній заклад та житлові будинки. На березі Сіверського Дінця в Ізюмі 4 чоловіків отримали травми від вибуху. Про це повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Деталі

Зі слів Синєгубова, ворожі удари зафіксували у двох районах:

  • 23:43, Богодухівський р-н, село Золочів. Внаслідок влучання БПЛА "Шахед" пошкоджено дах комунального закладу освіти.
    • 19:15, Богодухівський р-н, за межами сіл Баранівка, Орішанка та Карасівка, відбулось три влучання КАБ на відкритій території.
      • 12:08, Ізюмський р-н, село Борова. Внаслідок влучання в землю КАБ пошкоджено 5 багатоквартних будинків.

        "На березі річки Сіверський Донець у місті Ізюм, внаслідок підриву вибухонебезпечного предмету травмовано 4 чоловіків віком 35, 36, 40, 51. Постраждалих госпіталізовано до медичного закладу", - вказав Синєгубов.

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        Юлія Шрамко

        Юлія Шрамко

        Війна
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