В результате обстрелов в Донецкой области погибли 6 человек - ОВА

В Часовом Яру Донецкой области недавно от рук россиян там погибли 5 человек - сегодня удалось найти тела. Также накануне в Покровске погиб мужчина. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

В Часовом Яру продолжаются активные боевые действия, но часть людей до сих пор остаются в городе. Недавно от рук россиян там погибли 5 человек от 32 до 66 лет - сегодня удалось найти тела погибших. Также сегодня стало известно, что накануне в Покровске погиб 62-летний мужчина - сообщил Филашкин.

Он также отметил, что в Рубцах Лиманской громады ранен человек.

Напомним

В Харьковской области в Купянске вражеский дрон атаковал машину скорой помощи во время транспортировки пациента, еще один вражеский дрон попал в полицейский автомобиль возле Канцедаловки.