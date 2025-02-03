В результате обстрелов в Донецкой области погибли 6 человек - ОВА
Киев • УНН
В Часовом Яру обнаружили тела 5 погибших из-за обстрелов оккупантов в возрасте от 32 до 66 лет. В Покровске погиб 62-летний мужчина, а в Рубцах Лиманской громады ранен человек.
В Часовом Яру Донецкой области недавно от рук россиян там погибли 5 человек - сегодня удалось найти тела. Также накануне в Покровске погиб мужчина. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
В Часовом Яру продолжаются активные боевые действия, но часть людей до сих пор остаются в городе. Недавно от рук россиян там погибли 5 человек от 32 до 66 лет - сегодня удалось найти тела погибших. Также сегодня стало известно, что накануне в Покровске погиб 62-летний мужчина
Он также отметил, что в Рубцах Лиманской громады ранен человек.
Напомним
В Харьковской области в Купянске вражеский дрон атаковал машину скорой помощи во время транспортировки пациента, еще один вражеский дрон попал в полицейский автомобиль возле Канцедаловки.