Захватчики обстреляли город в Покровском районе Донецкой области: два человека погибли
Киев • УНН
В результате утреннего обстрела города Белицкое Донецкой области погибли двое мирных жителей. Повреждены 6 многоэтажек, админздание, магазин и линии электропередач.
16 февраля российские войска нанесли удар по городу Белицкое в Донецкой области. В результате обстрела погибли двое мирных жителей.
Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
2 человека погибли в результате обстрела Белицкого. Город попал под обстрел сегодня утром. Повреждены 6 многоэтажек, админздание, магазин и линия электропередач
Он добавил, что россияне целенаправленно бьют по гражданским, стремясь убить как можно больше наших людей. Глава ОВА призвал местных жителей не медлить с эвакуацией.
Напомним,
В Часовом Яру в Донецкой области недавно от рук россиян там погибли 5 человек - 3 февраля удалось найти тела.