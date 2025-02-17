Харьков атаковали вражеские БпЛА: есть попадания
Киев • УНН
В Харькове около 01:22 зафиксирован взрыв в результате атаки вражеских беспилотников типа "Шахед" на Салтовский район. Городской голова Игорь Терехов сообщил о попадании. Есть повреждение жилого дома. У двух человек острая реакция на стресс.
В ночь на 17 февраля в Харькове раздался взрыв. Городские власти сообщили о попадании вражеского беспилотника на территории частного домовладения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал мэра города Игоря Терехова.
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В понедельник, 17 февраля, в 01:22 Харьковский городской голова Игорь Терехов написал в своем Telegram-канале о взрыве в городе, прогремевший на фоне вражеской дроновой атаки.
В Харькове раздался взрыв. Предварительно БПЛА типа "Шахед" был атакован Салтовский район города. Детали выясняем
В 01:44 Игорь Терехов сообщил о попадании вражеского БПЛА типа "Шахед" на территории частного домовладения. По его словам, поврежден жилой дом в Холодногорском районе Харькова. У двух человек острая реакция на стресс.
В 02:04 городские власти обновили информацию о последствиях вражеской атаки на город.
В Салтовском районе, по предварительной информации, удар пришелся недалеко админздания по состоянию на сейчас - без пострадавших
"В админздании и близлежащих домах кое-где выбиты стекла. Ситуация уточняется", - добавил мэр Харькова.
Напомним
российский удар беспилотником по критической инфраструктуре Николаева оставил без отопления более 100 тысяч человек. Зеленский заявил о необходимости усиления защиты от подобных атак и притеснения России к миру.
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