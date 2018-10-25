Взрывоопасный пакет отправили в ресторан Роберта Де Ниро в Нью-Йорке - СМИ

КИЕВ. 25 октября. УНН. Подозрительный пакет и устройства, подобный тем, которые были отправлены на этой неделе американским политикам, был отправлен в ресторан в Нью-Йорк, принадлежащей актеру Роберту Де Ниро, передает УНН со ссылкой на NBC.