Взрывоопасный пакет отправили в ресторан Роберта Де Ниро в Нью-Йорке - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Подозрительный пакет и устройства, подобный тем, которые были отправлены на этой неделе американским политикам, был отправлен в ресторан в Нью-Йорк, принадлежащей актеру Роберту Де Ниро, передает УНН со ссылкой на NBC.
Пакет и устройство были отправлены в "Tribeca Grill", ресторан в районе Нижний Манхэттен.
Устройство было найдено утром в четверг, сообщают источники, знакомые с расследованием. Департамент полиции штата Нью-Йорк сообщил, что нет необходимости в эвакуации, поскольку в здании в то время не было людей.
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Устройство сдетонировало и никто не пострадал, сообщает издание, ссылаясь на источники из правоохранительных органов.
Как сообщал УНН, на этой неделе подозрительные пакеты были или направлены, или адресованы: Бараку Обаме, Хиллари Клинтон, двум женщинам-конгрессменам от Демократической партии, включая представителей Конгресса США, демократом Дебби Вассерман-Шульц, бывшему генпрокурору времен Обамы Эрик Холдер, губернатору Нью Йорка Эндрю Куомо, экс-главе ЦРУ Джон Бреннан и в офис CNN в Нью-Йорке.
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Информация же о рассылке бомб появилась в понедельник, 22 октября, когда опасный пакет был доставлен домой миллиардеру и филантропау который активно участвует в политике, Джорджу Соросу в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк.
Правоохранители считают, что у посылок с самодельными бомбами, отправленными политикам, был один и тот же отправитель.
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