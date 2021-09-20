Верещук: Україна має колосальний потенціал для розвитку кібервійськ

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“Президент підписав Указ про створення кібервійськ. У нашого Кабінету Міністрів є два місяці, щоб напрацювати пропозиції. У нас в цьому плані колосальні можливості. Нам конче необхідно швидко створити кібервійська”, — заявила народний депутат.

Інформація про кібервійська в деяких країнах довгі роки взагалі була закритою. Однак сьогодні такі країни, як США, Китай, Північна Корея, Велика Британія, Ізраїль та навіть Росія активно здійснюють воєнні кібероперації.

“Ми повинні зробити все, щоб уже цього року закласти підвалини і вже наступного року профінансувати створення кібервійськ” — наголошує Верещук.

Контекст

Нещодавно голова підкомітету з держбезпеки та оборони Ірина Верещук опублікувала пост на своїй сторінці у Facebook:

“Кіберпростір вже давно став театром воєнних дій. Абсолютно очевидно, що вже в недалекому майбутньому війни матимуть вагому кіберскладову. Провідні країни прискорено розвивають свої кіберсили. І тут у нас значні перспективи. Адже, ми маємо понад 50 ВНЗ, які готують ІТ-фахівців. Також, у нашій ІТ-індустрії працює понад 200 000 спеціалістів. Отже, потенціал для створення потужної кіберармії колосальний. Цього року Президент підписав низку указів з питань кібероборони. Тепер нам важливо не проґавити час та форсовано розвивати кібервійська. На це потрібні не такі великі гроші, але велика державна увага. Так, кібербійцям напевно доведеться платити конкурентні зарплати. Але, це невелика плата за започаткування армії майбутнього”, — повідомила Ірина Верещук.

Нагадаємо

Нещодавно Ірина Верещук заявила, що у виконанні державного оборонного замовлення є недопрацювання.