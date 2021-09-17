Верещук: у виконанні державного оборонного замовлення є недопрацювання

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони, народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук вказала на незадовільне виконання Державного оборонного замовлення (ДОЗ), передає УНН.

Цитата

“Виконати ДОЗ — це коли техніка стоїть на озброєнні і в ангарах. Коли техніка працює і виконує свої бойові та інші завдання.

А просто підписати контракт і дати авансове фінансування — це ще не виконати ДОЗ. Тож ми чекаємо ефективності, і профільний комітет це проконтролює”, — сказала вона в ефірі одного з телеканалів.

Фінансування сектору безпеки і оборони України становить майже 6% від ВВП, продовжила нардеп.

“Це величезні видатки, і цивільний демократичний контроль, в даному випадку — парламентський комітет — зробить все від нас залежне, щоб ці кошти були використані ефективно”, — додала Верещук.

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