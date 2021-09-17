Верещук: в исполнении государственного оборонного заказа есть недоработки
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук указала на неудовлетворительное выполнение Государственного оборонного заказа (ГОЗ), передает УНН.
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“Выполнить ГОЗ — это когда техника стоит на вооружении и в ангарах. Когда техника работает и выполняет свои боевые и другие задачи.
А просто подписать контракт и дать авансовое финансирование — это еще не выполнить ГОЗ. Поэтому мы ждем эффективности, и профильный комитет это проконтролирует”, — сказала она в эфире одного из телеканалов.
Финансирование сектора безопасности и обороны Украины составляет почти 6% от ВВП, продолжила нардеп.
“Это огромные расходы, и гражданский демократический контроль, в данном случае — парламентский комитет — сделает все от нас зависящее, чтобы эти средства были использованы эффективно”, — добавила Верещук.