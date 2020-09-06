Верещук назвала джерела корупційних заробітків КМДА

"Я завжди критикую предметно. Ми зараз говоримо про дороги, і так - на дорогах крадуть. При чому, крадуть системно, безперебійно, цілодобово - і днем, і вночі. Тому я абсолютно об'єктивно ще раз можу повторити: що дороги, і все, що пов'язане з транспортом у Києві - велика "корупційна годівниця". Я ж не відкрию ні для кого секрет, правда? Ми ж чудово знаємо, на чому "заробляють" у КМДА. Давайте поговоримо про контракти, які укладаються з перевізниками: всі, у тому числі й ви, напевно, знаєте, що відбувається навколо тих розбитих маршрутних автобусів, які курсують Києвом. Люди нарікають, з'являються постійні фотожаби у мережах - десь колесо відірвало, десь діри, або ще щось", - відзначила Верещук.

Крім того, політик розповіла, яким чином планує вирішувати ці проблеми.

"Я подивилась на це і запитала: а у чому причина? Чому у Києві не можуть замінити парк? Чому перевізники не можуть взяти на себе відповідальність? Виявилось, що вони можуть і хочуть, але КМДА укладає угоди на пів року. А як можна взяти у лізинг транспортні засоби, якщо вони не можуть цього зробити? А у цьому ще одна корупційна схема. І так всюди - на кожній розв'язці, на кожному мосту, на кожній стоянці. Чому не були побудовані перехоплюючі стоянки? Чому вони не будуються досі - це все взаємопов'язані речі", - додала Верещук.

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Також кандидат на посаду міського голови столиці розповіла, яким чином планує залучати інвестиції на розвиток міста.

"Ви знаєте, що у нас є розроблена відповідна стратегія. У 2015 році Світовий банк її розробив, надав. Це поетапна програма, в якій чітко прописаний рік за роком. Зрозуміло, що все не зробити одразу, на це попросту не вистачить коштів. Потрібно залучати кошти Світового банку і ЄБРР, як це роблять у всьому світі. Вони беруть гроші у концесію, знаходять інших інвесторів, які прагнуть зробити на дорогах бізнес, але зробити їх якісно, щоб це виглядало дійсно як послуга та бізнес. Де ця стратегія? Її просто немає кому виконувати. Я обіцяю її витягнути, і, разом з киянами, навести лад у Києві", - зазначила Ірина Верещук.

Як писав УНН, напередодні Верещук запросила користувачів електротранспорту спільно підготувати профільний закон до другого читання.