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Користувачів електротранспорту запросили спільно готувати профільний закон до другого читання

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Народний депутат України і кандидат на посаду мера Києва Ірина Верещук повідомила про підтримку парламентом закону щодо електротранспорту у першому читанні. Про це йдеться у її дописі на Facebook-сторінці, передає УНН.

Користувачів електротранспорту запросили спільно готувати профільний закон до другого читання

"Як і обіцяла прихильникам персонального електротранспорту, проголосувала разом із колегами за законопроєкт №3023, який усуне прогалини в законодавстві щодо електросамокатів.

Закон прийнято в першому читанні. Тому закликаю ентузіастів електротранспорту вивчити його та внести пропозиції перед другим читанням, щоб “зелений” транспорт розвивався без перешкод з боку чиновників, як це нещодавно відбувалось у столиці", - повідомила Верещук.

Нагадаємо, напередодні Рада підтримала зміни до Податкового кодексу щодо розвитку електротранспорту.

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