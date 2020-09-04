Користувачів електротранспорту запросили спільно готувати профільний закон до другого читання
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Народний депутат України і кандидат на посаду мера Києва Ірина Верещук повідомила про підтримку парламентом закону щодо електротранспорту у першому читанні. Про це йдеться у її дописі на Facebook-сторінці, передає УНН.
"Як і обіцяла прихильникам персонального електротранспорту, проголосувала разом із колегами за законопроєкт №3023, який усуне прогалини в законодавстві щодо електросамокатів.
Закон прийнято в першому читанні. Тому закликаю ентузіастів електротранспорту вивчити його та внести пропозиції перед другим читанням, щоб “зелений” транспорт розвивався без перешкод з боку чиновників, як це нещодавно відбувалось у столиці", - повідомила Верещук.
Нагадаємо, напередодні Рада підтримала зміни до Податкового кодексу щодо розвитку електротранспорту.