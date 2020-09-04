Користувачів електротранспорту запросили спільно готувати профільний закон до другого читання

"Як і обіцяла прихильникам персонального електротранспорту, проголосувала разом із колегами за законопроєкт №3023, який усуне прогалини в законодавстві щодо електросамокатів.

Закон прийнято в першому читанні. Тому закликаю ентузіастів електротранспорту вивчити його та внести пропозиції перед другим читанням, щоб “зелений” транспорт розвивався без перешкод з боку чиновників, як це нещодавно відбувалось у столиці", - повідомила Верещук.

Нагадаємо, напередодні Рада підтримала зміни до Податкового кодексу щодо розвитку електротранспорту.