Пользователей электротранспорта пригласили совместно готовить профильный закон ко второму чтению

"Как и обещала поклонникам персонального электротранспорта, проголосовала вместе с коллегами законопроект №3023, который устранит пробелы в законодательстве относительно электросамокатов.

Закон принят в первом чтении. Поэтому призываю энтузиастов электротранспорта изучить его и внести предложения перед вторым чтением, чтобы "зеленый" транспорт развивался без помех со стороны чиновников, как это недавно происходило в столице", - сообщила Верещук.

Напомним, накануне Рада поддержала изменения в Налоговый кодекс по развитию электротранспорта.