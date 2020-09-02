Рада підтримала зміни до Податкового кодексу щодо розвитку електротранспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект №3476 про внесення змін до Податкового кодексу щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні. Відповідне рішення підтримали 316 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроект розроблено з метою стимулювання розвитку виробництва в Україні електромобілів, зарядних пристроїв, комплектуючих виробів до них. Основні завдання законопроекту полягають у створенні сприятливих умов для залучення інвестицій у виробництво електромобілів, зарядних пристроїв, комплектуючих виробів до них, а також стимулюванні попиту на автобуси, легкові та вантажні автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами.
Так, передбачається тимчасово звільнити від оподаткування податком на додану вартість операції:
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- з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів для виробництва транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами;
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- з ввезення та/або постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами.
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Також передбачається тимчасово передбачити звільнення від збору на обов'язкове державне пенсійне страхування фізичних осіб, які набувають право власності на легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами.
Нагадаємо, за інформацією Мінінфраструктури, в Україні треба стимулювати використання електромобілів. За участі місцевих держадміністрацій у міністерстві працюють над забезпеченням поетапної заміни міського транспорту на електротранспорт, зокрема, шляхом залучення кредитів на сприятливих умовах.