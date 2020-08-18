У Мінінфраструктури готують поетапну заміну міського транспорту на електротранспорт

Так, зі слів міністра, уряд та Верховна Рада мають створювати умови для поширення електромобілів в Україні та розбудови належної інфраструктури.

"Станом на кінець липня цього року в Україні зареєстровано вже майже 23 тисячі електромобілів і трохи більше гібридів, які разом складають близько 46 тисяч авто. Як власник електромобілю я мрію, щоб нас ставало лише більше, бо це інвестиції в здоров’я та екологію. Ключ до цього простий - здешевлення вартості електромобіля та розвиток інфраструктури. І початок цьому вже покладено, адже Національною транспортною стратегією до 2030 року передбачено стимулювання використання електромобілів. Найближчим часом ми плануємо оновити її положення, у тому числі щодо використання міського електричного транспорту. Проте наша головна задача – створити умови для виробництва електромобілів в Україні", - зазначив Криклій.

Він також зазначив, що Мінінфраструктури підтримує продовження дії звільнення від сплати ПДВ на ввезення до України електромобілів. Крім того, відомство ініціювало та активно долучилося до розробки ключових змін у державні будівельні норми в частині розміщення електрозаправок на дорогах.

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"Ми плануємо змінити ДБН та передбачити розміщення електрозаправок на всіх автомобільних дорогах загального користування, а не лише державного значення. Тому запрошуємо всіх охочих долучитися до цієї дискусії. Крім цього, за участю місцевих держадміністрацій працюємо, щоб забезпечити поетапну заміну міського транспорту на електротранспорт, зокрема, шляхом залучення кредитів на сприятливих умовах", - додав Криклій.

Як повідомляв УНН, у період з січня по липень 2020 року в Києві зареєстрували 357 автомобілів електро чи гібридного типу роботи.