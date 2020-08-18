В Мининфраструктуры готовят поэтапную замену городского транспорта на электротранспорт

Так, по словам министра, правительство и Верховная Рада должны создавать условия для распространения электромобилей в Украине и развития надлежащей инфраструктуры.

"По состоянию на конец июля этого года в Украине зарегистрировано уже почти 23 тысячи электромобилей и чуть больше гибридов, которые вместе составляют около 46 тысяч авто. Как владелец электромобиля я мечтаю, чтобы нас становилось только больше, потому что это инвестиции в здоровье и экологию. Ключ к этому прост - удешевление стоимости электромобиля и развитие инфраструктуры. И начало этому уже положено, ведь Национальной транспортной стратегией до 2030 года предусмотрено стимулирование использования электромобилей. В ближайшее время мы планируем обновить ее положения, в том числе по использованию городского электрического транспорта. Однако наша главная задача - создать условия для производства электромобилей в Украине", - отметил Криклий.

Он также отметил, что Мининфраструктуры поддерживает продление действия освобождения от уплаты НДС на ввоз в Украину электромобилей. Кроме того, ведомство инициировало и активно присоединилось к разработке ключевых изменений в государственные строительные нормы в части размещение электрозаправок на дорогах.

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"Мы планируем изменить ГСН и предусмотреть размещение электрозаправок на всех автомобильных дорогах общего пользования, а не только государственного значения. Поэтому приглашаем всех желающих присоединиться к этой дискуссии. Кроме этого, с участием местных госадминистраций работаем, чтобы обеспечить поэтапную замену городского транспорта на электротранспорт, в частности путем привлечения кредитов на благоприятных условиях", - добавил Криклий.

Как сообщал УНН, в период с января по июль 2020 года в Киеве зарегистрировали 357 автомобилей электро или гибридного типа работы.