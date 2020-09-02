Рада поддержала изменения в Налоговый кодекс по развитию электротранспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №3476 о внесении изменений в Налоговый кодекс по стимулированию развития отрасли электрического транспорта в Украине. Соответствующее решение поддержали 316 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Законопроект разработан с целью стимулирования развития производства в Украине электромобилей, зарядных устройств, комплектующих изделий к ним. Основные задачи законопроекта заключаются в создании благоприятных условий для привлечения инвестиций в производство электромобилей, зарядных устройств, комплектующих изделий к ним, а также стимулировании спроса на автобусы, легковые и грузовые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями.
Так, предполагается временно освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции:
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- по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта товаров для производства транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями;
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- по ввозу и/или поставке на таможенной территории Украины транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями.
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Также предполагается временно предусмотреть освобождение от сбора на обязательное государственное пенсионное страхование физических лиц, приобретающих право собственности на легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями.
Напомним, по информации Мининфраструктуры, в Украине нужно стимулировать использование электромобилей. При участии местных госадминистраций в министерстве работают над обеспечением поэтапной замены транспорта на электротранспорт, в частности, путем привлечения кредитов на благоприятных условиях.