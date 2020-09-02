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Рада поддержала изменения в Налоговый кодекс по развитию электротранспорта

Киев • УНН

 • 13571 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №3476 о внесении изменений в Налоговый кодекс по стимулированию развития отрасли электрического транспорта в Украине. Соответствующее решение поддержали 316 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Рада поддержала изменения в Налоговый кодекс по развитию электротранспорта

Законопроект разработан с целью стимулирования развития производства в Украине электромобилей, зарядных устройств, комплектующих изделий к ним. Основные задачи законопроекта заключаются в создании благоприятных условий для привлечения инвестиций в производство электромобилей, зарядных устройств, комплектующих изделий к ним, а также стимулировании спроса на автобусы, легковые и грузовые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями.

Так, предполагается временно освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции:

  • по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта товаров для производства транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями;
  • по ввозу и/или поставке на таможенной территории Украины транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями.

Также предполагается временно предусмотреть освобождение от сбора на обязательное государственное пенсионное страхование физических лиц, приобретающих право собственности на легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями.

Напомним, по информации Мининфраструктуры, в Украине нужно стимулировать использование электромобилей. При участии местных госадминистраций в министерстве работают над обеспечением поэтапной замены транспорта на электротранспорт, в частности, путем привлечения кредитов на благоприятных условиях.

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