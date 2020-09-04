Столичним депутатам соромно за шкільні сніданки: чекають, що ж скаже Кличко

“Як депутату, мені соромно і сумно, що діти – а це найкраще що у нас є, змушені їсти такі обіди. На цю ситуацію має безумовно і в першу чергу відреагувати чинний мер. Чекатимемо, що він скаже. Коронавірус і ланч-бокси це не привід годувати дітей половиною банана", - сказав він.

Колега Бродського, депутат столичної ради Юрій Сиротюк, у свою чергу, сказав, що це питання готовий винести на найближче засідання комісії.

“Я маю двох дітей-школярів, вони не скаржаться. Але оскільки це озвучили, то я готовий, як член комісії з питань дотримання законності і протидії корупції, винести на найближче засідання комісії це питання і спитати чиновників, які займаються харчуванням школярів.

Очевидно, що чиновники відповідають за харчування школярів, очевидно, що це дуже прибуткова справа”, - сказав Сиротюк, пообіцявши вивчити проблему більш предметно.

Депутат, зауважив, що “за все це несе відповідальність міський голова, але персонально треба спитати і департамент освіти”.

“Винесемо це питання обов’язково”, - резюмував він.

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Нагадаємо, обурені батьки столичних школярів назвали меню з булочки та чорного банана “лютим трешем”.

Цікаво, що інформація мерії стосовно шкільного харчування дітей разюче відрізняється від тих фото, які опублікували батьки.

"Два роки ми вивчали кращий світовий досвід, порівнювали, перевіряли і пробували самі. І нам вдалося! У школах з'явилися класні, корисні, якісні та смачні страви", - написав у Facebook заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Втім, він таки визнав, що до них надходять скарги батьків на якість шкільного харчування. Виправдав провал чиновник "пандемією ковіду".

"Шановні батьки! Той формат сніданків, який зараз - вимушений і тимчасовий. Це не заміна гарячого харчування! Це сніданки, затверджені Держпродспоживслужбою, на час поки у країні діють карантинні обмеження. Ми обов'язково повернемося до нашої вже звичної моделі мультипрофільного харчування у школах", - пообіцяв він, правда, так і не уточнив, коли це станеться.

Нагадаємо, за словами кандидата на посаду мера Києва Ірини Верещук, дітям столиці сьогодні не вистачає 57 шкіл і близько 70 садочків.

Місто нові заклади освіти практично не будує. Ба більше, як розповіли забудовники, ще й відмовляється від них брати на баланс нові садки та школи.