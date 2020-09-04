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Столичным депутатам стыдно за школьные завтраки: ждут, что скажет Кличко

Киев • УНН

 • 14054 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В социальных сетях родители киевских школьников возмущены качеством питания детей. На фото с "завтраками", предлагаемыми сегодня ученикам, есть только булка, два кусочка сыра, почерневший банан и яблоко. По словам депутата Киевсовета Александра Бродского, ему лично за это стыдно, передает УНН.

Столичным депутатам стыдно за школьные завтраки: ждут, что скажет Кличко

"Как депутату, мне стыдно и грустно, что дети - а это лучшее, что у нас есть, вынуждены есть такие обеды. На эту ситуацию должен безусловно и в первую очередь отреагировать действующий мэр. Будем ждать, что он скажет. Коронавирус и ланч-боксы это не повод кормить детей половиной банана", - сказал он.

Коллега Бродского, депутат столичного совета Юрий Сиротюк, в свою очередь, сказал, что этот вопрос готов вынести на ближайшее заседание комиссии.

"У меня двое детей-школьников, они не жалуются. Но поскольку это озвучили, я готов, как член комиссии по вопросам соблюдения законности и противодействия коррупции, вынести на ближайшее заседание комиссии этот вопрос и спросить чиновников, которые занимаются питанием школьников.

Очевидно, что чиновники отвечают за питание школьников, очевидно, что это очень прибыльное дело", - сказал Сиротюк, пообещав изучить проблему более предметно.

Депутат, отметил, что "за все это несет ответственность городской голова, но персонально надо спросить и департамент образования".

"Вынесем этот вопрос обязательно", - резюмировал он.

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Напомним, возмущенные родители столичных школьников назвали меню с булочки и черного банана "лютым трэшем".

Интересно, что информация мэрии относительно школьного питания детей разительно отличается от тех фото, которые опубликовали родители.

"Два года мы изучали лучший мировой опыт, сравнивали, проверяли и пробовали сами. И нам удалось! В школах появились классные, полезные, качественные и вкусные блюда", - написал в Facebook заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Впрочем, он все-таки признал, что к ним поступают жалобы родителей на качество школьного питания. Оправдал провал чиновник "пандемией ковида".

"Уважаемые родители! Тот формат завтраков, который сейчас - вынужденный и временный. Это не замена горячего питания! Это завтраки, утвержденные Госпродпотребслужбой, на время пока в стране действуют карантинные ограничения. Мы обязательно вернемся к нашей уже привычной модели мультипрофильного питания в школах", - пообещал он, правда, так и не уточнил, когда это произойдет.

Напомним, по словам кандидата на должность мэра Киева Ирины Верещук, детям столицы сегодня не хватает 57 школ и около 70 садов.

Город новые учебные заведения практически не строит. Более того, как рассказали застройщики, еще и отказывается от них брать на баланс новые сады и школы.

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