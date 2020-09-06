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Верещук назвала источники коррупционных заработков КГГА

Киев • УНН

 • 18721 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Народный депутат и кандидат на должность мэра Киева Ирина Верещук считает, что дорожная и транспортная инфраструктура в столице глубоко коррумпированы. Об этом она сказала во время выступления в студии канала "Киев лайф", передает УНН.

Верещук назвала источники коррупционных заработков КГГА

"Я всегда критикую предметно. Мы сейчас говорим о дорогах, и да - на дорогах воруют. Причем, воруют системно, бесперебойно, круглосуточно - и днем, и ночью. Поэтому я абсолютно объективно еще раз могу повторить: что дороги, и все, что связано с транспортом в Киеве - большая "коррупционная кормушка". Я не открою ни для кого секрет, правда? Мы же прекрасно знаем, на чем "зарабатывают" в КГГА. Давайте поговорим о контрактах, заключаемых с перевозчиками: все, в том числе и вы, наверное, знаете, что происходит вокруг тех разбитых маршрутных автобусов, которые курсируют по Киеву. Люди жалуются, появляются постоянные фотожабы в сетях - где-то колесо оторвало, где-то дыры, или еще что-то", - отметила Верещук.

Кроме того, политик рассказала, каким образом планирует решать эти проблемы.

"Я посмотрела на это и спросила: а в чем причина? Почему в Киеве не могут заменить парк? Почему перевозчики не могут взять на себя ответственность? Оказалось, что они могут и хотят, но КГГА заключает соглашения на полгода. А как можно взять в лизинг транспортные средства, если они не могут этого сделать? А в этом еще одна коррупционная схема. И так везде - на каждой развязке, на каждом мосту, на каждой стоянке. Почему не были построены перехватывающие стоянки? Почему они не строятся до сих пор - это все взаимосвязанные вещи", - добавила Верещук.

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Также кандидат на должность городского головы столицы рассказала, каким образом планирует привлекать инвестиции на развитие города.

"Вы знаете, что у нас есть разработана соответствующая стратегия. В 2015 году Всемирный банк ее разработал, предоставил. Это поэтапная программа, в которой четко прописан год за годом. Понятно, что все не сделать сразу, на это попросту не хватит средств. Нужно привлекать средства Всемирного банка и ЕБРР, как это делают во всем мире. Они берут деньги в концессию, находят других инвесторов, которые стремятся сделать на дорогах бизнес, но сделать их качественно, чтобы это выглядело действительно как услуга и бизнес. Где эта стратегия? Ее просто некому выполнять. Я обещаю вытащить, и, вместе с киевлянами, навести порядок в Киеве", - отметила Ирина Верещук.

Как писал УНН, накануне Верещук пригласила пользователей электротранспорта совместно подготовить профильный закон ко второму чтению.

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