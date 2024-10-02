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Венс і Уолц обмінялися звинуваченнями під час дебатів кандидатів на віцепрезидента США

Венс і Уолц обмінялися звинуваченнями під час дебатів кандидатів на віцепрезидента США

Київ • УНН

 • 39978 перегляди

У США відбулися дебати між кандидатами на пост віцепрезидента Тімом Уолцом та Джей Ді Венсом. Обговорюються питання Близького Сходу, зміни клімату, імміграції та економіки.

У США відбулися палкі дискусії між кандидатами на пост віцепрезидента: демократом Тімом Уолцом та республіканцем Джей Ді Венсом. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

Під час дебатів кандидати обмінювались звинуваченнями та намагалися донести свої позиції виборцям.

Ключові моменти дебатів:

- Близький Схід: Уолц наголосив на важливості присутності США в регіоні, тоді як Венс зазначив, що Ізраїль має право самостійно вирішувати, чи завдавати удару по Ірану у відповідь на запуск ракет.

- Зміна клімату: Венс уникнув прямої відповіді щодо впливу зміни клімату на руйнівний ураган Хелен, тоді як Уолц розкритикував заперечення Трампом проблеми зміни клімату.

- Імміграція: Уолц звинуватив Трампа в провалі двопартійної угоди щодо кордону, а Венс, хоч і критикував чинну адміністрацію, не дав конкретної відповіді щодо політики розлучення дітей.

- Економіка: Венс обіцяв, що план Трампа знизить вартість життя, зокрема через введення нових тарифів і депортацію іммігрантів. Уолц захищав політику Харріса щодо підтримки середнього класу та доступного житла.

За інформацією, тимчасово були вимкнуті мікрофони кандидатів після їх суперечки щодо гаїтянських мігрантів, позаяк модератори втрутились для перевірки фактів.

Кандидати у віцепрезиденти США сьогодні проведуть теледебати - ЗМІ01.10.24, 17:05 • 17400 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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