Вэнс и Уолц обменялись обвинениями во время дебатов кандидатов на вице-президента США

В США продолжаются жаркие дискуссии между кандидатами на пост вице-президента: демократом Тимом Уолцом и республиканцем Джей Ди Вэнсом. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Во время первой части между двумя кандидатами обменивались обвинениями и пытались донести свои позиции избирателям.

Ключевые моменты дебатов:

- Ближний Восток: Уолц подчеркнул важность присутствия США в регионе, тогда как Вэнс отметил, что Израиль имеет право самостоятельно решать, наносить ли удар по Ирану в ответ на запуск ракет.

- Изменение климата: Вэнс избежал прямого ответа о влиянии изменения климата на разрушительный ураган Хелен, в то время как Уолц раскритиковал отрицание Трампом проблемы изменения климата.

- Иммиграция: Уолц обвинил Трампа в провале двухпартийного соглашения по границе, а Вэнс, хоть и критиковал действующую администрацию, не дал конкретного ответа относительно политики развода детей.

- Экономика: Вэнс обещал, что план Трампа снизит стоимость жизни, в частности через введение новых тарифов и депортацию иммигрантов. Уолц защищал политику Харриса по поддержке среднего класса и доступного жилья.

По информации, временно были выключены микрофоны кандидатов после их спора о гаитянских мигрантах, поскольку модераторы вмешались для проверки фактов.

Кандидаты в вице-президенты США сегодня проведут теледебаты - СМИ