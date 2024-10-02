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Вэнс и Уолц обменялись обвинениями во время дебатов кандидатов на вице-президента США

Вэнс и Уолц обменялись обвинениями во время дебатов кандидатов на вице-президента США

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 02:53  •  3511 просмотра

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В США продолжаются дебаты между кандидатами на пост вице-президента Тимом Уолцом и Джей Ди Вэнсом. Обсуждаются вопросы Ближнего Востока, изменения климата, иммиграции и экономики.

В США продолжаются жаркие дискуссии между кандидатами на пост вице-президента: демократом Тимом Уолцом и республиканцем Джей Ди Вэнсом. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Во время первой части между двумя кандидатами обменивались обвинениями и пытались донести свои позиции избирателям.

Ключевые моменты дебатов:

- Ближний Восток: Уолц подчеркнул важность присутствия США в регионе, тогда как Вэнс отметил, что Израиль имеет право самостоятельно решать, наносить ли удар по Ирану в ответ на запуск ракет.

- Изменение климата: Вэнс избежал прямого ответа о влиянии изменения климата на разрушительный ураган Хелен, в то время как Уолц раскритиковал отрицание Трампом проблемы изменения климата.

- Иммиграция: Уолц обвинил Трампа в провале двухпартийного соглашения по границе, а Вэнс, хоть и критиковал действующую администрацию, не дал конкретного ответа относительно политики развода детей.

- Экономика: Вэнс обещал, что план Трампа снизит стоимость жизни, в частности через введение новых тарифов и депортацию иммигрантов. Уолц защищал политику Харриса по поддержке среднего класса и доступного жилья.

По информации, временно были выключены микрофоны кандидатов после их спора о гаитянских мигрантах, поскольку модераторы вмешались для проверки фактов.

Кандидаты в вице-президенты США сегодня проведут теледебаты - СМИ1 октября 2024, 14:05 • 12978 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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