Вэнс и Уолц обменялись обвинениями во время дебатов кандидатов на вице-президента США
Киев • УНН
В США продолжаются дебаты между кандидатами на пост вице-президента Тимом Уолцом и Джей Ди Вэнсом. Обсуждаются вопросы Ближнего Востока, изменения климата, иммиграции и экономики.
В США продолжаются жаркие дискуссии между кандидатами на пост вице-президента: демократом Тимом Уолцом и республиканцем Джей Ди Вэнсом. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Детали
Во время первой части между двумя кандидатами обменивались обвинениями и пытались донести свои позиции избирателям.
Ключевые моменты дебатов:
- Ближний Восток: Уолц подчеркнул важность присутствия США в регионе, тогда как Вэнс отметил, что Израиль имеет право самостоятельно решать, наносить ли удар по Ирану в ответ на запуск ракет.
- Изменение климата: Вэнс избежал прямого ответа о влиянии изменения климата на разрушительный ураган Хелен, в то время как Уолц раскритиковал отрицание Трампом проблемы изменения климата.
- Иммиграция: Уолц обвинил Трампа в провале двухпартийного соглашения по границе, а Вэнс, хоть и критиковал действующую администрацию, не дал конкретного ответа относительно политики развода детей.
- Экономика: Вэнс обещал, что план Трампа снизит стоимость жизни, в частности через введение новых тарифов и депортацию иммигрантов. Уолц защищал политику Харриса по поддержке среднего класса и доступного жилья.
По информации, временно были выключены микрофоны кандидатов после их спора о гаитянских мигрантах, поскольку модераторы вмешались для проверки фактов.
Кандидаты в вице-президенты США сегодня проведут теледебаты - СМИ1 октября 2024, 14:05 • 12978 просмотров