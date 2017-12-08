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Венеційська комісія не підтримала обвинувачення Угорщини щодо мовної статті - МОН

Венеційська комісія не підтримала обвинувачення Угорщини щодо мовної статті - МОН

Київ • УНН

 • 24558 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Венеційська комісія на сьогоднішньому фінальному засіданні не підтримала звинувачення Угорщини щодо мовної статті українського закону “Про освіту”. Про це повідомляє прес-служба МОН України, передає УНН.

“Комісія прийняла аргументацію української сторони щодо закидів, ніби мовна стаття Закону „Про освіту“ звужує права представників національних меншин. Зокрема, ВК підкреслила, що питання змісту і обсягу прав відносяться виключно до компетенції Конституційного Суду України. Низка питань застосування мов має вирішуватись спеціальними законами. А отже, звинувачення з боку Угорщини не підтримані”, — зазначили в МОН.

Як зазначається, найголовніша теза висновку Венеціанки полягає в тому, що стаття 7 є рамковою та підлягає подальшій деталізації, зокрема у Законі “Про загальну середню освіту”. У міністерстві з таким висновком погоджуються.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гриневич обговорила з експертами Венеційської комісії мовну статтю закону про освіту

“Спільно з національними громадами МОН працюватиме над подальшою розробкою різних підходів до навчання меншин, з урахуванням їхніх освітніх потреб. Основна ціль — забезпечити достатній рівень володіння як державною, так і рідною мовами”, — зазначили в МОН.

Ще одна з важливих рекомендацій Венеційської комісії — продовжити перехідний період для імплементації статті.

"Наразі Закон “Про освіту” вказує, що повноцінно в силу мовна стаття має вступити в 2020 році. Міністерство освіти і науки України погоджується, що з педагогічної точки зору продовження перехідного періоду є обґрунтованим і повністю підтримає цю рекомендацію. Комісія також підкреслила, що Україна має максимально широко використати можливості пункту 4 статті 7, що МОН і планує зробити", - сказано у повідомленні.

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У МОН наголосили, що Україна вдячна Венеціанській комісії за те, що значна кількість зауважень української сторони були прийняті, та вітає послідовну позицію комісії в питанні місця й ролі державної мови в освітньому процесі.

Нагадаємо, 5 вересня народні депутати України ухвалили в другому читанні та в цілому проект закону "Про освіту", який, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є українська.

Таким чином пропонується, що в Україні впроваджується з 5 класу обов’язкове навчання українською мовою для учнів, які належать до нацменшин, окрім корінних народів.

Як повідомляв УНН, Угорщина звернулася до ОБСЄ, ООН і ЄС через освітній закон України.

Українські Національні Новини

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