Венецианская комиссия не поддержала обвинение Венгрии по языковой статье - МОН

ukru
Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 12139 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 26542 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 101404 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 110688 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 131401 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106743 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108302 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113239 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117431 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123207 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп планирует восстановить жесткие санкции на экспорт иранской нефти

Трамп планирует восстановить жесткие санкции на экспорт иранской нефти

11 марта, 01:49 • 80116 просмотра
В рф заявили о массовой атаке БПЛА на москву

В рф заявили о массовой атаке БПЛА на москву

11 марта, 02:13 • 86857 просмотра
Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

04:46 • 107444 просмотра
"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

05:39 • 70865 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

06:38 • 89313 просмотра
публикации
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

06:38 • 89313 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

06:00 • 101419 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 111854 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 131412 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 131404 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 100449 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 108251 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 109647 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 115348 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 202699 просмотра
Актуальное
Венецианская комиссия не поддержала обвинение Венгрии по языковой статье - МОН

Венецианская комиссия не поддержала обвинение Венгрии по языковой статье - МОН

Киев  •  УНН

 • 24557 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Венецианская комиссия на сегодняшнем финальном заседании не поддержала обвинения Венгрии по языковой статьи украинского закона "Об образовании". Об этом сообщает пресс-служба МОН Украины, передает УНН.

"Комиссия приняла аргументацию украинской стороны относительно обвинений, что языковая статья Закона "Об образовании" сужает права представителей национальных меньшинств. В частности, ВК подчеркнула, что вопросы содержания и объема прав относятся исключительно к компетенции Конституционного Суда Украины. Ряд вопросов применения языков должен решаться специальными законами. Следовательно, обвинения со стороны Венгрии не поддержаны", - отметили в МОН.

Как отмечается, самый главный тезис вывода комиссии заключается в том, что статья 7 является рамочной и подлежит дальнейшей детализации, в частности в Законе "Об общем среднем образовании". В министерстве с таким выводом согласны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гриневич обсудила с экспертами Венецианской комиссии языковую статью закона об образовании

"Совместно с национальными общинами МОН будет работать над дальнейшей разработкой различных подходов к обучению меньшинств, с учетом их образовательных потребностей. Основная цель - обеспечить достаточный уровень владения как государственным, так и родным языком", - отметили в МОН.

Еще одна из важных рекомендаций Венецианской комиссии - продлить переходный период для имплементации статьи.

"Сейчас Закон "Об образовании" указывает, что полноценно в силу языковая статья должна вступить в 2020 году. Министерство образования и науки Украины соглашается, что с педагогической точки зрения продолжения переходного периода является обоснованным и полностью поддержит эту рекомендацию. Комиссия также подчеркнула, что Украина должна максимально широко использовать возможности пункта 4 статьи 7, что МОН и планирует сделать", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина и Венгрия договорились ждать решения Венецианской комиссии

В МОН отметили, что Украина благодарна Венецианской комиссии за то, что значительное количество замечаний украинской стороны были приняты, и приветствует последовательную позицию комиссии в вопросе места и роли государственного языка в образовательном процессе.

Напомним, 5 сентября народные депутаты Украины приняли во втором чтении и в целом проект закона "Об образовании", который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский.

Таким образом предлагается, что в Украине внедряется с 5 класса обязательное обучение на украинском языке для учеников, принадлежащих к нацменьшинствам, кроме коренных народов.

Как сообщал УНН, Венгрия обратилась к ОБСЕ, ООН и ЕС из-за образовательного закона Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы