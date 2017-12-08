Венецианская комиссия не поддержала обвинение Венгрии по языковой статье - МОН
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Венецианская комиссия на сегодняшнем финальном заседании не поддержала обвинения Венгрии по языковой статьи украинского закона "Об образовании". Об этом сообщает пресс-служба МОН Украины, передает УНН.
"Комиссия приняла аргументацию украинской стороны относительно обвинений, что языковая статья Закона "Об образовании" сужает права представителей национальных меньшинств. В частности, ВК подчеркнула, что вопросы содержания и объема прав относятся исключительно к компетенции Конституционного Суда Украины. Ряд вопросов применения языков должен решаться специальными законами. Следовательно, обвинения со стороны Венгрии не поддержаны", - отметили в МОН.
Как отмечается, самый главный тезис вывода комиссии заключается в том, что статья 7 является рамочной и подлежит дальнейшей детализации, в частности в Законе "Об общем среднем образовании". В министерстве с таким выводом согласны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гриневич обсудила с экспертами Венецианской комиссии языковую статью закона об образовании
"Совместно с национальными общинами МОН будет работать над дальнейшей разработкой различных подходов к обучению меньшинств, с учетом их образовательных потребностей. Основная цель - обеспечить достаточный уровень владения как государственным, так и родным языком", - отметили в МОН.
Еще одна из важных рекомендаций Венецианской комиссии - продлить переходный период для имплементации статьи.
"Сейчас Закон "Об образовании" указывает, что полноценно в силу языковая статья должна вступить в 2020 году. Министерство образования и науки Украины соглашается, что с педагогической точки зрения продолжения переходного периода является обоснованным и полностью поддержит эту рекомендацию. Комиссия также подчеркнула, что Украина должна максимально широко использовать возможности пункта 4 статьи 7, что МОН и планирует сделать", - сказано в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина и Венгрия договорились ждать решения Венецианской комиссии
В МОН отметили, что Украина благодарна Венецианской комиссии за то, что значительное количество замечаний украинской стороны были приняты, и приветствует последовательную позицию комиссии в вопросе места и роли государственного языка в образовательном процессе.
Напомним, 5 сентября народные депутаты Украины приняли во втором чтении и в целом проект закона "Об образовании", который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский.
Таким образом предлагается, что в Украине внедряется с 5 класса обязательное обучение на украинском языке для учеников, принадлежащих к нацменьшинствам, кроме коренных народов.
Как сообщал УНН, Венгрия обратилась к ОБСЕ, ООН и ЕС из-за образовательного закона Украины.